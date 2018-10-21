В Самарской области ночью 22 октября ожидаются заморозки до -3 °C

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22 октября ночью по области ожидаются заморозки до -3 °C.Прогноз погоды на 22.10.2018Ночь. Переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -3 ... +2 °C.День. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 6 ... 11 °C.Прогноз погоды на 23.10.2018Ночь. Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха 3 ... 8 °C.День. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха 8 ... 13 °C.