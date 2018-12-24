В Самарской области наградили лучшие муниципальные образования по итогам Дней защиты от экологической опасности
24 декабря 2018 18:02
124
Дипломами второй и третьей степени в номинации «Муниципальный район» удостоены Красноармейский и Шенталинский районы соответственно. Красноармейский является лидером по количеству участников Дней защиты, по организации их информационной поддержки, охране копытных животных, по воспроизводству редких птиц. Шенталинский район организует массовое участие жителей и предприятий в экологических акциях, проводит большое количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение и воспитание.
Первое место занял Кинельский район. В районе успешно реализуются программы благоустройства в каждом сельском поселении, ряд мероприятий, посвященных году волонтера: «Кто если не мы», фестиваль «Мы все можем», номинация «Лучший волонтер» в конкурсе «Одаренные и талантливые дети»; Акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек».
В номинации «Городской округ» обладателем диплома 3 степени стал г.о.Самара, диплома 2 степени г.о.Отрадный.
Обладателем диплома 1 степени в номинации «Городской округ» стал Чапаевск, который организует раздельный сбор ТБО и привлекает общественных инспекторов через СМИ и социальные сети. На полигоне ТБО г.о.Чапаевск смонтирована мусоросортировочная линия, передвижная лаборатория, ведется работа в международном проекте Всемирной организации здравоохранения «Здоровье города».
«Каждый год мы отмечаем, что муниципальные образования региона очень активно принимают участие в мероприятиях Дней защиты от экологической опасности. Многие из них становятся уже традиционными – это субботники, выставки, экологические акции и благоустройство территорий. Также, привлекаются общественные организации, предприятия, коммерческие структуры. Для нас очень важна эта работа, и мы и в дальнейшем будем прилагать максимум совместных усилий для решения вопросов охраны окружающей среды», — отметил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 декабря 2018 19:44
Губернатор Дмитрий Азаров снял с новогодней ёлки несколько открыток с пожеланиями. Социум
4
24 декабря 2018 18:56
Лотерейными миллионерами в Самарской области только за последний год оказались 8 жителей региона, а 58 счастливчиков стали обладателями выигрышей от 100 000 до 1 000 000... Социум
107
24 декабря 2018 18:02
Первое место занял Кинельский район. В номинации «Муниципальный район». Социум
122
Здравоохранение
24 декабря 2018 18:54
В настоящее время выдача аппаратов пациентам со всей Самарской области организована в Самарской городской больнице № 4 и Тольяттинской городской клинической... Здравоохранение
78
22 декабря 2018 21:11
22 декабря министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил коллективу Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со... Здравоохранение
768
21 декабря 2018 16:13
Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям... Здравоохранение
376
Новости медицины
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
27
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
150
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
186
Туризм
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
209
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
347
19 декабря 2018 10:06
Лидером опроса стала гора Стрельная. Туризм
630
Образование
24 декабря 2018 10:52
Об этом сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Образование
167
22 декабря 2018 16:35
В Минпросвещения считают, что нужно восстанавливать связи между старшим и молодым поколениями учителей. Образование
831
22 декабря 2018 11:17
Одной из проблем современных старшеклассников и студентов была названа их низкая финансовая грамотность. Образование
527
Культура
24 декабря 2018 13:39
Открытие состоится 26 декабря в 16.00 Культура
132
21 декабря 2018 11:19
Она расположится в галерее «Новое пространство». Культура
258
20 декабря 2018 12:27
Делегация Самарской области отправится в Москву 22 декабря. Культура
242
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
242
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
494
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
739
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2565
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
232
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
282
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1884
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
742
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1143
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1239
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1089
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1462
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1851
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1959
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3189
Мероприятия