В Самарской области наградили лучшие муниципальные образования по итогам Дней защиты от экологической опасности

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В понедельник, 24 декабря 2018 года, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской областивручил кубки и дипломы лучшим муниципальным образованиям по итогам Дней защиты от экологической опасности.Дипломами второй и третьей степени в номинации «Муниципальный район» удостоены Красноармейский и Шенталинский районы соответственно. Красноармейский является лидером по количеству участников Дней защиты, по организации их информационной поддержки, охране копытных животных, по воспроизводству редких птиц. Шенталинский район организует массовое участие жителей и предприятий в экологических акциях, проводит большое количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение и воспитание.Первое место занял Кинельский район. В районе успешно реализуются программы благоустройства в каждом сельском поселении, ряд мероприятий, посвященных году волонтера: «Кто если не мы», фестиваль «Мы все можем», номинация «Лучший волонтер» в конкурсе «Одаренные и талантливые дети»; Акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек».В номинации «Городской округ» обладателем диплома 3 степени стал г.о.Самара, диплома 2 степени г.о.Отрадный.Обладателем диплома 1 степени в номинации «Городской округ» стал Чапаевск, который организует раздельный сбор ТБО и привлекает общественных инспекторов через СМИ и социальные сети. На полигоне ТБО г.о.Чапаевск смонтирована мусоросортировочная линия, передвижная лаборатория, ведется работа в международном проекте Всемирной организации здравоохранения «Здоровье города».«Каждый год мы отмечаем, что муниципальные образования региона очень активно принимают участие в мероприятиях Дней защиты от экологической опасности. Многие из них становятся уже традиционными – это субботники, выставки, экологические акции и благоустройство территорий. Также, привлекаются общественные организации, предприятия, коммерческие структуры. Для нас очень важна эта работа, и мы и в дальнейшем будем прилагать максимум совместных усилий для решения вопросов охраны окружающей среды», — отметил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, передает пресс-служба облправительства.