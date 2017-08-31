В Самарской области начат прием заявлений на охоту на бобра, ондатру, горностая
31 августа 2017 10:51
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С 9.00 час. 31 августа департамент охоты и рыболовства Самарской области начинает приём заявлений от физических лиц на выдачу разрешений на добычу бобра европейского, горностая в период охоты с 1 октября 2017 года по 28 февраля 2018 года, ондатры с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года в общедоступных охотничьих угодьях Самарской области.
Бланк заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях размещен на официальном сайте департамента.
Прием заявлений будет осуществляться через региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области, многофункциональные центры Самарской области, также по адресам:
- для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171;
- для личных обращений жителей г. Самары и Самарской области: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, каб. 208;
- для всех жителей Самарской области у специалистов департамента в муниципальных районах по месту расположения общедоступных охотничьих угодий.
При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет.
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