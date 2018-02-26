В Самарской области начались масштабные учения специалистов РХБ защиты

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Сборы начались сегодня на Чапаевском полигоне и продлятся до 17 марта. За это время военнослужащие отработают ряд задач по применению средств РХБ разведки, действиям в условных районах химического и биологического заражения дезактивации, дегазации и дезинфекции, аэрозольные подразделения на практике отработают задачи прикрытия критически важных объектов, а также войск в наступлении и обороне.Завершатся сборы проведением окружных этапов международных армейских игр «Безопасная среда-2018» и «Белое солнце-2018», сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)