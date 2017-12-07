В Самарской области началась операция «Елочка»
7 декабря 2017 11:29
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В преддверии новогодних праздников на территории Самарской области началось постоянное патрулирование лесного фонда с целью выявления и пресечения незаконной заготовки деревьев хвойных пород.
Созданы мобильные группы из числа сотрудников государственного лесного надзора министерства, ГБУ «Самарские лесничества» и территориальных подразделений ГУ МВД России по Самарской области. Разработаны маршруты патрулирования территории лесного фонда.
Дополнительно организована проверка автотранспортных средств, перевозящих новогодние елки, на предмет наличия необходимых документов на стационарных постах ГИБДД.
Министерство лесного хозяйства предупреждает граждан об ответственности за незаконную заготовку елок. За одно незаконно срубленное дерево хвойных пород законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. Данное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
Помимо административной ответственности за данное нарушение предусмотрена и уголовная. В случае если ущерб лесному фонду будет превышать 5 тысяч рублей (2 елки и более), законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы, сообщает пресс-служба облправительства.
Уважаемые жители Самарской области! Просим вас сообщать информацию о фактах незаконной заготовки елок по телефону Региональной диспетчерской службы 8 (846) 231-00-63 (круглосуточно).
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