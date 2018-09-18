В Самарской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений
18 сентября 2018 17:49
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Первыми получателями налоговых уведомлений станут более 330 тысяч пользователей «Личного кабинета налогоплательщика». Как отмечает начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Сидорова, им уведомления на бумаге дублироваться не будут, за исключением тех налогоплательщиков, которые заранее уведомили налоговый орган о необходимости получения налогового уведомления по почте. Комплект документов содержит само налоговое уведомление, а также квитанцию на уплату налогов.
Необходимо отметить, что массовая печать и рассылка налоговых уведомлений осуществляется поэтапно и согласно утвержденному графику. На конвертах с налоговым уведомлением, направленным в этом году жителям Самарской области, в качестве отправителя указан филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Нижегородской области. Налоговое уведомление не формируется при наличии налоговых льгот в размере суммы исчисленных налогов, а также, если общая сумма имущественных налогов, исчисленных налоговым органом налогоплательщику – физическому лицу, составляет менее 100 рублей.
Кроме того, изменилась форма налогового уведомления. Впервые в нем отражена сумма НДФЛ, неудержанного налоговым агентом.
Научиться понимать сведения, представленные в налоговом уведомлении образца 2018 года, гражданам поможет специальный справочный сервис — промо-страница «Налоговое уведомление 2018» (https://snu.nalog.ru/) на сайте ФНС России. В понятной и доступной форме описывается содержание разделов налогового уведомления и даются по ним подробные разъяснения, а также промо-страница содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с уплатой имущественных налогов.
Если налоговое уведомление не получено или в нем имеется некорректная информация, необходимо обратиться непосредственно в налоговый орган по месту жительства или по месту нахождения объектов. Сообщить о неточностях в налоговом уведомлении можно в электронном виде, направив обращение через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/, а также можно воспользоваться традиционным способом – отправить обращение по почте или позвонить в единый Контакт-центр ФНС России по общефедеральному бесплатному справочному телефону 8-800-222-22-22, передает пресс-служба облправительства.
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