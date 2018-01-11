В Самарской области на время ЧМ-2018 усилят меры безопасности: запретят охоту и торговлю оружием

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В Самаре и остальных 10 городах с 25 мая по 25 июля 2018 г. планируется запретить продажу гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и спецсредств. А также продажу взрывчатых и ядовитых веществ. Запрещено будет и перевозить источники ионизирующего излучения, радиационные, химически опасные, биологические (бактериологические), токсичные и взрывчатые вещества. Также будет запрещена охота на любую дичь на территории области.В период введения усиленных мер предлагается приостановить или ограничить деятельность опасных производств, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологические опасные вещества.МВД России должно обеспечить «усиленный режим охраны общественного порядка в местах пребывания спортсменов, на спортивных объектах и, по решению оперативного штаба, на иных объектах и территориях». А Росгвардия – организовать внеплановые проверки юрлиц, продающих оружие и боеприпасы.