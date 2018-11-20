В Самарской области на федеральной автодороге М5 «Урал» проводится тренировка по ликвидации транспортных заторов

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По легенде тренировки, в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на 3 участках федеральной автодороги М-5 «Урал» образовались заторы (г.о. Тольятти, Жигулевск и в Сызранском районе).Главное управление МЧС России по Самарской области переведено в режим повышенной готовности, развернут межведомственный оперативный штаб, в котором принимают участие представители Главного управления МВД России по Самарской области, министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Министерства здравоохранения по Самарской области, а также организации, обсуживающей федеральную дорогу М5 «Урал» в Самарской области.Согласно сценария, организовано оповещение и информирование населения муниципальных образований Самарской области в районы «заторов» направлены аварийно-спасательные, противопожарные формирования, аварийно-восстановительные, ремонтные и технические бригады и службы, организовано развертывание трассовых пунктов обогрева и питания. Организованы расчистка автодорог и улиц в населенных пунктах, а также взаимодействие с подразделениями ГИБДД и автотранспортными предприятиями на месте заторов.Начальник Главного управления генерал-майор внутренней службыНачальник Главного управления генерал-майор внутренней службыв режиме видеоконференцсвязи провел заслушивание должностных лиц муниципальных образований по проводимым мероприятий в ходе тренировки, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС