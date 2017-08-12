В Самарской области на автодорогах федерального и регионального значения проводится акция «Трасса без ДТП»

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В период с 10 по 25 августа на автодорогах федерального и регионального значения сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно будет осуществляться проведение разъяснительной работы с участниками дорожного движения о необходимости соблюдения скоростного режима, недопущения выезда на встречную полосу в нарушение требований ПДД РФ и соблюдения режима отдыха. Кроме того, в целях визуализации последствий дорожно-транспортных происшествий, автомобилистам будут представлены видеоролики с социальной рекламой по управлению скоростью и смертельными ДТП.Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области