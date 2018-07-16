В Самарской области на Молодецком кургане прошел всероссийский экологический субботник

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Организаторами экологической акции в Самарской области выступили департамент туризма Самарской области, национальный парк «Самарская лука» и всероссийское общественное движения «Волонтеры Победы».Площадка Молодецкого кургана для проведения субботника в Самарской области была выбрана не случайно. Рекреационный участок «Молодецкий курган» является наиболее интересным объектом и востребованным туристско-экскурсионным маршрутом национального парка «Самарская Лука».Волонтеров Победы из Самары, Жигулёвска и Тольятти в составе более 60 человек встретили директор Национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов, врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев и руководитель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.В своем приветственном слове Александр Губернаторов отметил: «Помощь волонтеров для национального парка – это важная часть природоохранной деятельности. Благодаря волонтерам во многом был обустроен один из красивейших и самых посещаемых объектов парка – Молодецкий курган. При активном участии волонтеров в 2008 году была создана первая в области экологическая тропа, с этой территории собрано и вывезено более 200 КАМАЗов мусора, обустроены площадки для отдыха, установлены лавочки, навесы, проведено другое благоустройство. И эта деятельность продолжается. В этом году на рекреационном участке «Молодецкий курган» уже состоялись две волонтерские акции. В истории этого объекта есть и еще одно знаменательное событие – первую экологическую тропу открывал Дмитрий Игоревич Азаров, будучи в статусе министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. Мы надеемся, что акции, подобные этой, будут продолжаться, и у национального парка появится еще больше друзей и сторонников».В ходе проведения акции волонтеры, в состав которых входили и волонтеры серебряного возраста, провели большую работу поблагоустройству пешеходной дорожки, покраски малых архитектурных форм и уборке мусора.Следует отметить, что главной целью мероприятия являлась не только уборка и благоустройство одного из важнейших экологических и туристических объектов Самарской области, но и привлечение внимание к важности развития экологических маршрутов в регионах России, популяризация экологического туризма, активного отдыха и здорового образа жизни.Врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев отметил: «Национальный парк «Самарская Лука» является одним из излюбленных мест для посещения туристами в Самарской области. Ежегодно туристический поток на эту территорию составляет более 2 млн. человек в год. Самарская Лука - это одна из визитных карточек региона. Это то место, которое необходимо благоустраивать. Очень отрадно, что есть люди, которые вызываются помочь в этом не легком деле. Призываю и других туристов бережнее относиться к нашей природе и к столь уникальной туристической дестинации, чтобы она процветала», передает пресс-служба облправительства.