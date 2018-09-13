В Самарской области карантин по птичьему гриппу снят

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Управление Россельхознадзора по Самарской области информирует об эпизоотической обстановке в губерниии, связанной с высокопатогенным гриппом птиц. В настоящее время на территории Самарской области карантин по данному заболеванию снят (Постановление Губернатора Самарской области от 24.08.18).В настоящее время в тех населенных пунктах, где в июне 2018 года были обнаружены очаги птичьего гриппа, действуют ограничения, связанные с вывозом инкубационного яйца и живой птицы в другие населенные пункты в течение трех месяцев.Перечень населенных пунктов, где выявлялся грипп птиц А в 2018 году:1) Борский район: село Подгорное2) Большеглушицкий район: села Морша, Большая Глушица, Большая Дергуновка, поселок Кобзевка3) Большечерниговский район: села Большая Черниговка, поселки Пензено, Иргизский4) Волжский район: село Курумоч5) Красноармейский район: поселок Кочетковский6) Кинель-Черкасский район: город Отрадный, село Кинель-Черкассы,поселок ПолудниКак выяснили ветеринары, занос вируса гриппа птиц произошел в результате бесконтрольного завоза и продажи птицы на рынках выходного дня.В Иркутске разработали новую вакцину от вируса птичьего гриппа H7N9. Над ней работали ведущие российские учёные при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Новая вакцина – это защита на случай вспышки пандемии птичьего гриппа. Сейчас вакцина ждёт запуска клинических испытаний. Они пройдут на базе института гриппа в Санкт-Петербурге в конце 2018 года. Вирус птичьего гриппа был выявлен в 2018 году сразу в нескольких регионах России: в Самарской, Пензенской, Нижегородской областях, в Татарстане и Чувашии, передает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.