В Самарской области искали нелегальных мигрантов
1 декабря 2017 11:24
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На днях сотрудниками отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков, а также сотрудниками ГИБДД проведена проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства Российской Федерации на территории оптово-розничной торговой базы, расположенной в Самаре на улице Дальневосточная, сообщает облМВД.
Сотрудниками полиции в ходе проведения контрольно-проверочного мероприятия осуществлена проверка документов 146 иностранных граждан. В итоге выявлено 44 административных правонарушения, совершённых иностранными гражданами и их работодателями, наложено административных штрафов на общую сумму 88 тысяч рублей. Зарегистрировано 13 материалов проверки по признакам преступления, из них 2 - по ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей. бланков". и 11 материалов по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".
Так, полицейские выявили 16 мигрантов, осуществлявших трудовую деятельность без патентов на работу на территории Самарской области. Иностранные граждане привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, на них наложены административные штрафы в размере 2 тысяч рублей. Также установлены работодатели, незаконно привлекшие их к трудовой деятельности, они также привлечены к административной ответственности с наложением аналогичных административных штрафов.
В ходе мероприятия сотрудниками органов внутренних дел выявлено 13 иностранных граждан, которые нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации, в отношении них составлены административные протоколы и наложены административные штрафы. Выявлено 6 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Российской Федерации, что выразилось в уклонении от выезда из РФ по истечению установленного законом срока. Кировским районным судом вынесены решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации данных иностранных граждан.
11 иностранных граждан при проверке документов предъявили квитанции об оплате НДФЛ с признаками подделки. Оперативная проверка в кредитном учреждении данных чек-ордеров об оплате фиксированного авансового платежа для работы по патенту, предъявленных данными иностранными гражданами, не подтвердила их подлинность. По данному факту в отношении каждого из них собраны материалы проверки по признакам преступления предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".
Кроме того, в паспортах двух иностранных граждан 1959 и 1989 годов рождения сотрудниками полиции обнаружены штампы с явными признаками подделки. По данным фактам собран материал проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей. бланков".
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