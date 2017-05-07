Я нашел ошибку
Главные новости: 
По словам очевидцев, водитель «Газели» может быть в нетрезвом состоянии.
В Сызрани «Газель» на крутом повороте вылетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
В посёлке Песчанная Глинка горели сараи
Цель - проведение профилактических бесед с населением, предупреждение возможных последствий сжигания сухой травы.
В Самарской области инспекторы проводят работы по профилактике пожаров в СТ и частном секторе
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 28 человек личного состава и 8 единиц техники.
В Самаре на Алма-Атинской 28 спасателей тушили, охваченную огнем, кровлю частного дома на площади 300 квадратных метров
Если вина фермера будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В Самарской области фермер незаконно потратил почти 1,5 миллиона бюджетных средств
Двое граждан одного из соседних государств предъявили сотрудникам Росгвардии документы, согласно которым они были зарегистрированы в поселке Осинки. При этом стражи правопорядка установили, что мужчины 1972 и 1997 годов рождения, работавшие в строительной сфере, проживали на территории районного центра.
Житель Безенчукского района фиктивно поставил на учет в своем доме иностранцев
А неподалеку опрокинули бак для мусора.
В Самаре вандалы разгромили остановочный павильон у сквера Высоцкого
Сейчас на месте происшествия работает полиция, выясняются все детали происшествия.
В Турции рухнула гондола с людьми на аттракционе "Свободное падение"
сегодня  Воскресенье, 7 мая, 23:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/05:
USD 58.54
0.97
EUR 64.24
1.51
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области инспекторы проводят работы по профилактике пожаров в СТ и частном секторе

7 мая 2017 17:35
133
Цель - проведение профилактических бесед с населением, предупреждение возможных последствий сжигания сухой травы.
На территории городских округов и муниципальных районов Самарской области сотрудниками надзорной деятельности продолжается проводиться работа по профилактике пожаров в садоводческих товариществах и частном секторе. Цель - проведение профилактических бесед с населением, предупреждение возможных последствий сжигания сухой травы.

Весной, убирая дачи, приусадебные участки, мало кто задумывается о том, что непотушенный костер в местах отдыха, сжигание мусора владельцами садовых участков, частных жилых домов и дач могут принести большую беду. В тёплую и сухую погоду пожары распространяются с огромной скоростью и в считанные минуты могут вызвать возгорания жилых домов, надворных построек, а также привести к увечью и гибели людей.

В ходе рейда инспекторы надзорной деятельности проводят разъяснительные беседы с жителями районов по пожарной безопасности в быту и на приусадебных участках. Во время бесед с населением инспекторы подчеркнули, что каждому жителю района необходимо понимать, к каким печальным последствиям может привести халатное отношение к огню.

Кроме того, в ходе профилактических бесед инспекторы рассказали жителям сельских поселений об оперативной обстановке, связанной с пожарами, разъяснили требования пожарной безопасности, напомнили правила и способы тушения пожара, действия при возгорании. Также всем жителям раздали памятки, где прописаны меры противопожарной безопасности.

Основной задачей Главного управления МЧС России по Самарской области при проведении подобных профилактических мероприятий является обеспечение безопасности каждого жителя региона и предупреждение печальных последствий халатного отношения к собственной безопасности, сообщает пресс-служба облМЧС. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
7 мая 2017  17:35
Цель - проведение профилактических бесед с населением, предупреждение возможных последствий сжигания сухой травы.
В Самарской области инспекторы проводят работы по профилактике пожаров в СТ и частном секторе
Цель - проведение профилактических бесед с населением, предупреждение возможных последствий сжигания сухой травы.  Социум
132
7 мая 2017  13:07
Для граждан пожилого возраста и инвалидов, автоинспекторы провели тематическую квест-игру при содействии студентов тольяттинских вузов.
В Тольятти сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия для пенсионеров и юных горожан
 Для граждан пожилого возраста и инвалидов, автоинспекторы провели тематическую квест-игру при содействии студентов тольяттинских вузов.  Социум
170
6 мая 2017  13:08
За текущий период 2017 года проведено противоклещевых обработок на общей площади 142 га.
В самарской области от укусов клещами пострадали 254 человека, в том числе 63 ребенка
За текущий период 2017 года проведено противоклещевых обработок на общей площади 142 га.   Социум
279
Весь список

Здравоохранение
5 мая 2017  10:20
Валеев
Булат Валеев: «Новые клещи появляются регулярно, химическую обработку в сезон нужно проводить примерно один раз в два месяца».
Главный специалист управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Булат... Здравоохранение
428
4 мая 2017  20:53
До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части.
Новым главным врачом Самарской городской поликлиники №15 назначена Ирина Назаркина
До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части.  Здравоохранение
953
4 мая 2017  13:08
В России растет количество случаев заболеваний ВИЧ Самарская область не вошла в шестерку самых проблемных регионов.
В России растет количество случаев заболеваний ВИЧ
Самарская область не вошла в шестерку самых проблемных регионов. Здравоохранение
187
Весь список

Туризм
2 мая 2017  11:29
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
255
2 мая 2017  11:19
Самара входит в первую десятку круизного туризма в России
Самара входит в первую десятку круизного туризма в России
Рейтинг составлен по результатам анализа спроса и предложений. Туризм
302
2 мая 2017  10:52
В Крыму появится итальянская деревня
В Крыму появится итальянская деревня
Итальянские строительные компании едут на полуостров для реализации совместного бизнес-проекта. Туризм
267
Весь список
Образование
5 мая 2017  18:05
Рособрнадзор лишил Самарский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление" (магистратура)
Рособрнадзор лишил Самарский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление" (магистратура)
  Образование
333
5 мая 2017  11:43
Из Самары в Тольятти отправиться школьный «Краеведческий экспресс»
Из Самары в Тольятти отправиться школьный «Краеведческий экспресс»
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
237
3 мая 2017  15:38
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов.
Решен вопрос о ребрендинге Самарского государственного технического университета
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов.   Образование
374
Весь список

Культура
5 мая 2017  13:09
В Самаре состоится премьера балета Ц. Пуни «Эсмеральда»
В Самаре состоится премьера балета Ц. Пуни «Эсмеральда»
До этого в Самаре балет ставили в 1997 году. Культура
343
4 мая 2017  13:39
Книжный интернет магазин «Лабиринт». Покупайте с выгодой для себя!
Книжный интернет магазин «Лабиринт». Покупайте с выгодой для себя!
 Книжные магазины в наше время не всегда пользуются популярностью. Поэтому владельцы стараются придумать что-то новое для того, чтобы привлечь новых клиентов. Культура
80
3 мая 2017  21:07
Жизнь вместе после измены
 Принять факт измены, какой бы она ни была, всегда трудно. И не важно, был ли это разовый поступок супруга или его постоянная связь на стороне. Культура
88
Весь список
Мода
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
94
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
265
13 апреля 2017  18:32
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
 Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы.  Мода
171
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
396
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
970
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1140
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1351
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2675
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1575
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
997
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1011
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
502
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
933
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2172
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3184
Весь список

Мероприятия
Сотрудники Советского следственного отдела Самары возложили цветы к Вечному огню на площади Славы
В память о Победе судебные приставы раздали георгиевские ленточки жителям и гостям Самары
На территории Самарского онкодиспансера пройдет выставка военной техники
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО

555

В Сызрани «Газель» на крутом повороте вылетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев

382

Сегодня над Тольятти можно увидеть самолеты пилотажной группы «Русь»

373
за неделю

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

3701

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

3328

1 мая. Самара. «Да здравствует человек труда!»…«Меркушкина в отставку!»

2429
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Сурьянинов Дмитрий Леонидович

Селяев Александр Анатольевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда