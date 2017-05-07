В Самарской области инспекторы проводят работы по профилактике пожаров в СТ и частном секторе
7 мая 2017 17:35
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Весной, убирая дачи, приусадебные участки, мало кто задумывается о том, что непотушенный костер в местах отдыха, сжигание мусора владельцами садовых участков, частных жилых домов и дач могут принести большую беду. В тёплую и сухую погоду пожары распространяются с огромной скоростью и в считанные минуты могут вызвать возгорания жилых домов, надворных построек, а также привести к увечью и гибели людей.
В ходе рейда инспекторы надзорной деятельности проводят разъяснительные беседы с жителями районов по пожарной безопасности в быту и на приусадебных участках. Во время бесед с населением инспекторы подчеркнули, что каждому жителю района необходимо понимать, к каким печальным последствиям может привести халатное отношение к огню.
Кроме того, в ходе профилактических бесед инспекторы рассказали жителям сельских поселений об оперативной обстановке, связанной с пожарами, разъяснили требования пожарной безопасности, напомнили правила и способы тушения пожара, действия при возгорании. Также всем жителям раздали памятки, где прописаны меры противопожарной безопасности.
Основной задачей Главного управления МЧС России по Самарской области при проведении подобных профилактических мероприятий является обеспечение безопасности каждого жителя региона и предупреждение печальных последствий халатного отношения к собственной безопасности, сообщает пресс-служба облМЧС.
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