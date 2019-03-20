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На базе ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» с 2018 года проходят регулярные семинары для проектировщиков, лиц, осуществляющих строительство и застройщиков (https://twitter.com/geps_samara). На данных мероприятиях рассматриваются актуальные вопросы отрасли строительства, например, составление проектно-сметной документации, новые требования к формату электронных документов, типовые ошибки в технической документации по инженерным и инженерно-геологическим изысканиям, типовые вопросы при проведении экспертизы проектной документации, недостатки в предоставляемой на экспертизу проектной документации.20 марта состоялся семинар для представителей подрядных организаций Фонда капитального ремонта на тему «Составление проектно-сметной документации по программе «Капитальный ремонт», рассматривалась процедура прохождения государственной экспертизы сметной документации.ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» планирует в марте-апреле провести встречи с руководителями СРО (саморегулируемых организаций) Самарской области и обсудить вопросы повышения качества подготовки проектной документации.В Самарской области для улучшения качества подготовки проектной документации предлагается услуга аудита обоснования инвестиций. Эта услуга актуальна, поскольку эксперты ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» в ходе рассмотрения уже готового проекта часто выявляют серьезные ошибки, многих из которых можно было бы избежать, если бы проверка проходила на более ранних стадиях разработки проектной документации.В результате реализации данной услуги качество исходных данных, необходимых для проектирования и бюджетного планирования, и, естественно, качество самих этих процессов существенно повысится, передает пресс-служба облправительства.Фото: ssudm.ru