В Самарской области число юнармейских отрядов достигло 20

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самая дорогая вторичная жилплощадь в регионе традиционно в Самаре СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в октябре 2017 года.
Самая дорогая вторичная жилплощадь в регионе традиционно в Самаре
Сызранец со сковородой и ножом напал на женщину, вымогая деньги В это время хозяин жилплощади и второй его знакомый находились в квартире, но испугались.
Сызранец со сковородой и ножом напал на женщину, вымогая деньги
Минфин предложил приравнять ввоз «санкционки» к контрабанде оружия Ведомство подготовило законопроект, согласно которому за ввоз в страну санкционных товаров предусматривается уголовная ответственность.
Минфин предложил приравнять ввоз «санкционки» к контрабанде оружия
Воровавшего кур леопарда поймали в Абхазии Возможно, это хищник, выпущенный из Центра реинтродукции переднеазиатского леопарда в Сочи.
Воровавшего кур леопарда поймали в Абхазии
Самарская область получит скидки на перевозку зерна ОАО
Самарская область получит скидки на перевозку зерна на экспорт
Многофункциональные центры признаны лучшими клиентоориентированными учреждениями Самарской области Подведены итоги соответствующего конкурса.
Многофункциональные центры признаны лучшими клиентоориентированными учреждениями Самарской области
В Самаре проведут краш-курс в рамках мероприятия в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП В ходе мероприятия студентам будет продемонстрирован специально подготовленный видеоролик.
В Самаре проведут краш-курс в рамках мероприятия в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП
В Самаре хотят спасти памятник Масленникову Движение «Суть Времени» 18 ноября, в субботу проводит пикет, посвященный этой проблеме.
В Самаре хотят спасти памятник Масленникову
сегодня  Пятница, 17 ноября, 12:22
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/11:
USD 59.99
-0.26
EUR 70.7
-0.47
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области число юнармейских отрядов достигло 20

17 ноября 2017 11:20
86
В Самарской области число юнармейских отрядов достигло 20 Состоялась торжественная церемония посвящения 39 учащихся школы №164 в ряды юнармии.
Состоялась торжественная церемония посвящения 39 учащихся школы №164 в ряды юнармии.

В Самарской области в поселке Береза состоялась торжественная церемония посвящения 39 учащихся школы №164 в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Юнармейцы отряда имени «Владимира Ильича Борунова» дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству. Привел молодое поколение к присяге начальник штаба регионального отделения Алексей Родионов. Отряду был вручен штандарт юнармии.
Таким образом число юнармейских отрядов в регионе достигло 20, а общее количество принятых в его ряды – 873 юношей и девушек, сообщает пресс-служба ЦВО.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
17 ноября 2017  11:50
Многофункциональные центры признаны лучшими клиентоориентированными учреждениями Самарской области Подведены итоги соответствующего конкурса.
Многофункциональные центры признаны лучшими клиентоориентированными учреждениями Самарской области
Подведены итоги соответствующего конкурса. Социум
40
17 ноября 2017  11:45
В Самаре проведут краш-курс в рамках мероприятия в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП В ходе мероприятия студентам будет продемонстрирован специально подготовленный видеоролик.
В Самаре проведут краш-курс в рамках мероприятия в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП
В ходе мероприятия студентам будет продемонстрирован специально подготовленный видеоролик. Социум
60
17 ноября 2017  11:38
В Самаре хотят спасти памятник Масленникову Движение «Суть Времени» 18 ноября, в субботу проводит пикет, посвященный этой проблеме.
В Самаре хотят спасти памятник Масленникову
Движение «Суть Времени» 18 ноября, в субботу проводит пикет, посвященный этой проблеме. Социум
79
Весь список

Здравоохранение
16 ноября 2017  13:04
В Самаре пройдет диабет-марафон Приглашают всех желающих, детей м взрослых.
В Самаре пройдет диабет-марафон
Приглашают всех желающих, детей и взрослых. Здравоохранение
213
16 ноября 2017  10:34
Ученые нашли способ замедлить старение Возможность этого связана с мутировавшим геном.
Ученые нашли способ замедлить старение
Возможность этого связана с мутировавшим геном. Здравоохранение
199
16 ноября 2017  09:53
Министерство здравоохранения Самарской области стало победителем регионального конкурса Конкурс стартовал в апреле и проходил по трем номинациям.
Министерство здравоохранения Самарской области стало победителем регионального конкурса
Конкурс стартовал в апреле и проходил по трем номинациям. Здравоохранение
265
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
151
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
399
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
287
Весь список
Туризм
15 ноября 2017  09:30
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году Объект находится на территории санатория «Волга».
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году
Объект находится на территории санатория «Волга». Туризм
402
10 ноября 2017  11:45
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ.
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
203
8 ноября 2017  09:23
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году Москва не вошла в первую десятку.
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
211
Весь список
Образование
17 ноября 2017  10:14
Работа в Германии для студентов
 Германия как раз та страна, которая может покорить своей архитектурой, природой, отношением людей к труду, семье и жизни в целом Образование
32
15 ноября 2017  22:40
Самарскую область представят 7 конкурсантов.
С 15 по 17 ноября в Крыму будет работать Российская национальная премия «Студент года – 2017».
Самарскую область представят 7 конкурсантов.  Образование
226
15 ноября 2017  10:49
Прием в первый класс в Самаре стартует 15 декабря С этого числа начнется набор в гимназии, лицеи и Вальдорфскую школу.
Прием в первый класс в Самаре стартует 15 декабря
С этого числа начнется набор в гимназии, лицеи и Вальдорфскую школу. Образование
221
Весь список

Культура
16 ноября 2017  12:29
Самарцев приглашают на литературные мероприятия в рамках Дней Армении Они проходят в Самарской областной библиотеке.
Самарцев приглашают на литературные мероприятия в рамках Дней Армении
Они проходят в Самарской областной библиотеке. Культура
235
16 ноября 2017  11:03
В Самаре пройдет областной татарский праздник «Сембелэ». Вход на мероприятие свободный.
В Самаре пройдет областной татарский праздник «Сембелэ»
Вход на мероприятие свободный. Культура
178
15 ноября 2017  12:26
День рождения Эльдара Рязанова отметят в Самаре Мероприятие проведет Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького.
День рождения Эльдара Рязанова отметят в Самаре
Мероприятие проведет Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького. Культура
235
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
75
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
162
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
256
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4375
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1585
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8475
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2344
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9314
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2739
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1334
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1674
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1569
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1318
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2944
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2767
Весь список

Мероприятия
В Самаре презентовали третий том Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств»
С 27 ноября по 3 декабря пройдет неделя приемов граждан, приуроченная к 16-летию Партии "Единая Россия"
Из Самары в Тольятти в познавательное путешествие снова отправится школьный поезд «Краеведческий экспресс»
Весь список
Популярное
за сегодня

На заседании гордумы утверждены сроки конкурса по отбору кандидатур на должность главы Самары

266

Пассажира «Приоры», врезавшейся в дерево на проспекте Юных Пионеров, из машины доставали спасатели

239

Прямо сейчас: Рабочие возводят копию первой крепости Самары — и один этаж уже готов!

155
за неделю

Ночной пожар на ул. Главной в Самаре тушили 75 человек

1558

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

1549

Дмитрий Азаров провел очередное заседание Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено пять вопросов

1446
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда