В Самарской области чествовали действующих сотрудников и ветеранов противопожарной службы
29 апреля 2017 10:30
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28 апреля, в преддверии 368 годовщины со дня образования пожарной охраны России, в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные чествованию действующих сотрудников и ветеранов противопожарной службы. На мероприятиях были приглашены личный состав Главного управления, Волжского спасательной центра, ветераны пожарной охраны, почетные гости
Программа мероприятий началась с возложения цветов и венков к монументу пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Руководство Главного управления и ветераны пожарной охраны почтили минутой молчания память огнеборцев, отдавших свои жизни во имя спасения людей от огненной стихии при пожаре на Куйбышевской нефтебазе в далеком 1948 году.
После этого руководство Главного управления и ветераны приняли участие в возложении цветов к скульптурной композиции «Российскому спасателю» - собирательному образу, олицетворяющему героическую профессию спасателя.
Напомним, что собирательный образ спасателя, воплощенный в четырехметровой скульптурной композиции, объединяет в себе все направления деятельности по спасению людей, неотъемлемой частью которой является противопожарная служба.
Завершающим этапом праздника стала торжественная церемония в Доме офицеров Самарского гарнизона, на которой начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко поздравил личный состав и ветеранов пожарной охраны с их профессиональным праздником, поблагодарил за добросовестную службу и в торжественной обстановке вручил медали, почетные грамоты и благодарственные письма наиболее отличившимся сотрудникам ведомства.
На торжественное мероприятие были приглашены: первый заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Валерий Сергеевич Яковлев и председатель КЧС г.о. Самара Игорь Викторович Дахно. Почетные гости поздравили от имени Губернатора Самарской области и главы г.о. Самара личный состав с профессиональным праздником, а лучшим сотрудникам вручили ценные подарки и Почетные грамоты.
«Пожарный – это профессионал с большой буквы, способный в кратчайшее время принять правильное решение, который знает в совершенстве современную технику, который понимает - как развивается огонь на месте пожара. 21 век – это век высоких технологий, опасных производств. Принятие правильного решения в экстремальной ситуации требует от огнеборца высокого уровня подготовки и высокого самообладания! Территориальный пожарно-спасательный гарнизон Самарской области с гордостью продолжает традиции, заложенные нашими ветеранами и количество пожаров, которое уменьшаются, говорит о том, что мы с вами свою работу делаем правильно. Сегодня я хочу поздравить ветеранов, сказать им спасибо за неоценимый вклад в развитие службы, сказать спасибо личному составу, который каждый день выходит на выполнение боевой задачи! С праздником дорогие друзья, счастья Вам и здоровья!», - поздравил личный состав Олег Васильевич Бойко.
По уже сложившейся традиции приглашенные знаменитые творческие коллективы Самарской области поддержали праздничное настроение всех присутствующих своими концертными номерами.
День пожарной охраны - это профессиональный праздник пожарных. Отмечается в Российской Федерации ежегодно 30 апреля.
В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре Первом. В годы его правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо. В 1999 году Указом Президента России Бориса Ельцина 30 апреля установлено Днем пожарной охраны России.
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