В Самарской области будет запущен второй цифровой мультиплекс РТРС-2

174

13 декабря 2018 года в 12.00 в производственном структурном подразделении филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» - цехе Сергиевск (с. Сергиевск, ул. Льва Толстого, 1в) состоитсяторжественный запуск второго мультиплекса в Самарской области. В мероприятии примут участие представители Правительства Самарской области, руководители муниципальных районов Самарской области, руководители региональных телеканалов, входящих в состав РТРС-2.Вещание 10 цифровых телеканалов второго мультиплекса РТРС-2 начнется в северных и южных районах Самарской области: Камышлинском, Кошкинском, Исаклинском, Клявлинском,Шенталинском, Челно-Вершинском, Большечерниговском, Красноармейском, Хворостянском, Пестравском, Алексеевском, Нефтегорском, в 70 населенных пунктах, расположенныхпреимущественно в сельской местности, с общей численностью населения более 293 тысячи человек.Напомним, оборудование для трансляции второго мультиплекса в «цифре» было законсервировано, поскольку параллельное вещание телеканалов второго мультиплекса в цифровом и аналоговом форматах существенно увеличивает финансовую нагрузку на телеканалы.Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» начал расконсервацию передающего оборудования второго цифрового мультиплекса. В соответствии с федеральной целевой программой «Развитиетелерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018» было решено транслировать каналы второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек до начала сокращения аналогового вещания. Раньше в Самарской области 20 цифровых каналов могли смотреть только жители городов Самара, Тольятти, Жигулевск. Сызрань, Чапаевск. Теперьвозможность смотреть 20 цифровых телеканалов бесплатно появится у большего количества жителей региона. В ноябре началась тестовая трансляция 10 программ второго мультиплекса внаселенных пунктах Самарской области.Включение передатчиков второго мультиплекса - важный и закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей страны в целом. Этому предшествовала большая комплексная работа, проводимая на территории Самарской области. Буквально несколько лет назад жители малых населенных пунктов Самарской области могли принимать не более двух-четырех аналоговых телеканалов. Теперь их стало 20 в принципиально другом качестве - цифровом. Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте СМОТРИЦФИРУ.РФ или на бесплатной круглосуточной горячей линии РТРС 8 800 220 20 02, передает пресс-служба облправительства.