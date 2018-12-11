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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области будет запущен второй цифровой мультиплекс РТРС-2

11 декабря 2018 17:32
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Вещание 10 цифровых телеканалов второго мультиплекса РТРС-2 начнется в северных и южных районах Самарской области.
13 декабря 2018 года в 12.00 в производственном структурном подразделении филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» - цехе Сергиевск (с. Сергиевск, ул. Льва Толстого, 1в) состоится
торжественный запуск второго мультиплекса в Самарской области. В мероприятии примут участие представители Правительства Самарской области, руководители муниципальных районов Самарской области, руководители региональных телеканалов, входящих в состав РТРС-2.

Вещание 10 цифровых телеканалов второго мультиплекса РТРС-2 начнется в северных и южных районах Самарской области: Камышлинском, Кошкинском, Исаклинском, Клявлинском,
Шенталинском, Челно-Вершинском, Большечерниговском, Красноармейском, Хворостянском, Пестравском, Алексеевском, Нефтегорском, в 70 населенных пунктах, расположенных
преимущественно в сельской местности, с общей численностью населения более 293 тысячи человек.

Напомним, оборудование для трансляции второго мультиплекса в «цифре» было законсервировано, поскольку параллельное вещание телеканалов второго мультиплекса в цифровом и аналоговом форматах существенно увеличивает финансовую нагрузку на телеканалы.

Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» начал расконсервацию передающего оборудования второго цифрового мультиплекса. В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018» было решено транслировать каналы второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек до начала сокращения аналогового вещания. Раньше в Самарской области 20 цифровых каналов могли смотреть только жители городов Самара, Тольятти, Жигулевск. Сызрань, Чапаевск. Теперь
возможность смотреть 20 цифровых телеканалов бесплатно появится у большего количества жителей региона. В ноябре началась тестовая трансляция 10 программ второго мультиплекса в
населенных пунктах Самарской области.

Включение передатчиков второго мультиплекса - важный и закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей страны в целом. Этому предшествовала большая комплексная работа, проводимая на территории Самарской области. Буквально несколько лет назад жители малых населенных пунктов Самарской области могли принимать не более двух-четырех аналоговых телеканалов. Теперь их стало 20 в принципиально другом качестве - цифровом. Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте СМОТРИЦФИРУ.РФ или на бесплатной круглосуточной горячей линии РТРС 8 800 220 20 02, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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