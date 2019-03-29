В Самарской области будет проходить XXIV Международный фестиваль «Кино — детям»

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На сегодняшний день кинофорум считается самым большим в России фестивалем фильмов для детей и юношества. Уникальность этого традиционного праздника кино — в его масштабах. Всего за несколько дней юные зрители смогут увидеть лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов.«Сегодня дети — завтра народ» — знаменитая фраза Сергея Михалкова является девизом фестиваля. И это не случайно. Хорошее кино формирует вкус, кругозор, мировоззрение, эстетическое понимание действительности. Очень важно научить юных зрителей смотреть фильмы не как развлечение, а как решение тех или иных проблем. Организаторы фестиваля подготовили различные тематические программы, пригласили создателей фильмов, согласовали показы и творческие встречи в кинотеатрах, клубах, школах Самары и Самарской губернии.Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 апреля в 18:00 в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141). Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на 70 площадках в 8 городах и более 10 районах Самарской губернии. Среди приглашенных гостей – заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев; народная артистка РФ, кинорежиссёр Алла Сурикова; заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссёр Владимир Грамматиков; председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев; актриса Анна Андрусенко; кинематографисты из Киргизии и Армении; режиссеры-документалисты Ангелина Голикова, Ирина Журавлёва, Алексей Малечкин, Вадим Цаликов, а также другие кинематографисты.Пресс-конференция с организаторами и гостями фестиваля состоится 15 апреля в 16:00 в самарском Доме кино (ул. Куйбышева, 96).Главной площадкой в Самаре, как всегда, станет Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой. Также кинопоказы состоятся в городских мультиплексах, Домах культуры и школах города. Все мероприятия бесплатные.В этом году в рамках программы «Российские премьеры» будут показаны фильмы: «Сокровища Ермака», режиссер Олег Денисов; «Позвоните Мышкину», режиссер Илья Казанков; «Со дна вершины», режиссер Яна Поляруш; «Времена детства», режиссер Андрей Ким и др.Кроме игровых фильмов, на фестивале будут представлены и документальные ленты, которые в последнее время очень востребованы. Среди них «Варлам Шаламов» Павла Печёнкина, «Россия. Нам 25 лет» Ангелины Голиковой, «Полёт чемпиона» Сергея Головецкого и др. Цикл фильмов «Первозданная Россия» расскажет о живой природе, её обитателях и древнейших культурах дальнего севера.Самые маленькие зрители смогут увидеть лучшие образцы и новинки анимации: «Доброе сердце», «Плюшевая история», «А как наши космонавты…», «Хоботёнок».Программа «Во славу Отчизны» будет представлена патриотическими лентами о верном служении Отечеству. В неё войдут два игровых фильма: «Солдатик» (режиссёр Виктория Фанасютина, продюсер Алла Сурикова); «Первые» (режиссёр Дмитрий Суворов) и документальные ленты.Большим событием фестиваля станет возвращение православной программы. К сожалению, несколько лет не было достойных фильмов православной тематики. В этом году программа будет представлена документальными лентами: «Донецкая вратарница» (режиссер Наталья Батраева); «Путь» (режиссер – Вячеслав Орехов); «Свидетели любви» (режиссер Наталья Гугуева) и другими картинами. Также в рамках православной программы зрители смогут увидеть документальные фильмы самарских режиссёров: «Зеркало для архимандрита» Алексея Солоницына; «Тетива» Нины Шумковой; «Иконописец» Елены Подроманцевой.В международной программе будут представлены фильмы из 13 стран. Юные зрители смогут увидеть полнометражный анимационный фильм «Зелёные дни. Динозавр и я» Республики Корея, игровые и документальные фильмы из Киргизии, Казахстана, Латвии, Ирана, Хорватии, КНР. Фестиваль «Кино – детям» предполагает не только детскую аудиторию, существуют картины и для семейного просмотра. Одним из таких является художественный фильм «Лорик» (совместное производство Армении, России, Швейцарии, Сербии, Швеции и Кипра). Фильм представит продюсер Мартирос Минасян. Постоянный гость и друг фестиваля заслуженный артист Республики Беларусь, председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь Виктор Васильев представит зрителям большую программу белорусских фильмов.Наряду с новыми картинами, фестиваль традиционно устраивает ретроспективу лучших российских и советских фильмов. В этом году свои картины представит кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург, продюсер, актёр кино, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков.В рамках Международного фестиваля «Кино – детям» состоится Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам детского кино с участием деятелей кинематографии различных регионов России, педагогов, представителей Министерства образования РФ, министерства образования Самарской области.Одна из особенностей самарского кинофорума заключается в составе конкурсного жюри, на фестивале их два — детское и взрослое.Из 194 фильмов, присланных на фестиваль, 56 вошли в конкурсную программу. Фильмы, созданные профессиональными кинематографистами, будет оценивать коллективное детское жюри, в состав которого входят представители детских киностудий Самарской области. В свою очередь представителям «взрослого» жюри – известным режиссерам и педагогам — предстоит назвать победителей конкурсной программы «Кино снимаем сами!», в которой представлено 89 фильмов, созданных юными авторами из Самары, Тольятти, Тюмени, Новосибирска, Владикавказа, Рязани, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Уфы, Камчатского края и других городов и областей России.На церемонии закрытия фестиваля 19 апреля в 15:00 в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105) будут вручены призы лучшим фильмам.Организаторы фестиваля: Самарское областное отделение общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и студия «Волга-фильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий, Группы компаний «Волгатрансстрой». Организационная поддержка – министерство образования и науки Самарской области, Администрация города Самары, Союз кинематографистов Российской Федерации, Театр юного зрителя «СамАрт» и Почетное консульство Италии в Самарской области, передает пресс-служба облправительства.