В Самарской области более 800 человек почтили память бойцов морской пехоты

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В мероприятии приняли участие представители общественных и ветеранских организаций Самарской области, юнармейские отряды,военнослужащие, кадеты и воспитанники военно-патриотических организаций, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий. Они возложили цветы и венки к памятнику героям,погибшим при исполнении служебных обязанностей, и посетили концерт, приуроченный бойцам морской пехоты.В ходе мероприятия в состав Юнармии были приняты 25 школьников. Им знамя и отличительные знаки вручил Герой России полковник в отставке Александр Стержантов, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).