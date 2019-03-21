В Самарской области активизировались мошенники - коммерческие юридические конторы предлагающие свои услуги пенсионерам
21 марта 2019 16:48
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Следует знать, что такие организации являются коммерческими, и действуют только в целях получения собственной выгоды – проще говоря, зарабатывают на пожилых людях.
По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, участились случаи, когда граждане прибегают к услугам таких посредников при взаимодействии с органами социальной защиты населения, заключают с ними договоры на оказание услуг, стоимость которых достигает нескольких тысяч рублей. А сама услуга представляет собой всего лишь составление заявления/обращения и отправка его в минсоцдемографии и органы соцзащиты населения. Как правило, реальной помощи доверчивые пожилые люди не получают.
Посредники при обращении в органы социальной защиты населения не нужны!
Все консультации и любая справочная информация предоставляются органами социальной защиты населения бесплатно!
Каждый гражданин может обратиться в органы социальной защиты населения за получением информации о порядке предоставления мер соцподдержки. Сделать это можно любым удобным способом:
- лично обратиться в министерство или в любой орган социальной защиты населения по месту жительства;
- написать письмо по адресу: 443086, г. Самара, ул. Революционная, д.44;
- написать обращение через официальный сайт министерства - http://minsocdem.samregion.ru/ в разделе «Обращения граждан».
Также сведения, касающиеся льгот и мер социальной поддержки находятся в свободном доступе в сети Интернет:
- в Федеральной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг» - www.gosuslugi.ru ;
- в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» - www.pgu.samregion.ru ;
- на социальном портале государственных и муниципальных услуг министерства – www.suprema.63.ru и социальныйпортал.рф .
ВАЖНО!
Если у Вас нет компьютера, подключенного к сети Интернет, то Вы можете зайти на сайт Госуслуг с помощью интернет-киосков, установленных в органах социальной защиты и в ряде других организаций: www.gosuslugi.samregion.ru/kiosk и www.gosuslugi.samara.ru/kiosk .
Кроме того, получить нужную информацию можно и в МФЦ, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, передает пресс-служба облправительства.
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