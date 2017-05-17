В Самарской области Мобильный розыск ищет должников
17 мая 2017 11:14
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Судебные приставы Управления ФССП России по Самарской области продолжают поиск должников на автостоянках. В рамках акции «Мобильный розыск» работники ведомства проверили автостоянки родного района.
В ходе мероприятия из 12 автотранспортных средств выявлено 3 автомобиля, принадлежащих должникам. За владельцами машин числились задолженности по административным штрафам за нарушение ПДД. Гражданам был разъяснены порядок исполнения требований исполнительных документов, а также возможности сервиса «Банк данных исполнительны производств», с помощью которого можно не только узнать о своих долгах, но и погасить их.
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