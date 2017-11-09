В Самарской области Большой этнографический диктант написали 3838 человек

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Большой этнографический диктант – это общественная акция и участие в ней добровольное. Если в 2016 году в Самарской области на 9 площадках в Большом этнографическом диктанте приняло участие около 350 человек, то в этом году в регионе было открыто 62 площадки, на которых Большой этнографический диктант писали 3838 человек (в это число не входят те, кто написал диктант онлайн на сайте организаторов). Из них большую активность проявили женщины – 2759 человек. Показательно, что 28 площадок работали в сельских районах – они были открыты в библиотеках, школах и профессиональных учебных заведениях.Самой многочисленной площадкой Самарской области стала площадка на базе Тольяттинского государственного университета, на ней писали диктант 209 человек. Среди сельских площадок наибольшее количество участников – 170 человек – приняла площадка в с. Кинель-Черкассы, организованная в средней общеобразовательной школе № 1.17 площадок работали в Самаре: в Доме дружбы народов, вузах и колледжах.Результаты ярко свидетельствуют о возросшем интересе к акции со стороны молодежи. Молодые жители области составили более двух третей от общего числа участников. Среди участников диктанта 916 учащихся школ, колледжей и техникумов в возрасте до 17 лет и 1596 представителей молодежи до 25 лет. Самый юный участник акции, которому всего 11 лет, писал Большой этнографический диктант в школе села Новодевичье муниципального района Шигонский. Вместе с ним в диктанте участвовало 30 жителей этого села, самому старшему из которых исполнилось 69 лет.Хочется отметить, что люди старшего возраста – более 600 человек – также активно участвовали в Большом этнографическом диктанте, многие во второй раз. Большинство из них – активные члены национальных общественных объединений, для которых тема межнациональных отношений, сохранения этнокультурного многообразия России и укрепления дружбы народов близка и понятна. Самомустаршему участнику из Самарской области, написавшему Большой этнографический диктант в СОШ им. М.Н.Заводского села Елховка, исполнилось 77 лет.По итогам протоколов по всем действовавшим площадкам средний балл по Самарской области составил 18,2 балла. Причем люди разного возраста написали Большой этнографический диктант примерно на одном уровне, чуть ниже показали результат только юные участники, в возрасте до 17 лет, сообщает пресс-служба облправительства.