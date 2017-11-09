В Самарской области Большой этнографический диктант написали 3838 человек
9 ноября 2017 15:09
125
Большой этнографический диктант – это общественная акция и участие в ней добровольное. Если в 2016 году в Самарской области на 9 площадках в Большом этнографическом диктанте приняло участие около 350 человек, то в этом году в регионе было открыто 62 площадки, на которых Большой этнографический диктант писали 3838 человек (в это число не входят те, кто написал диктант онлайн на сайте организаторов). Из них большую активность проявили женщины – 2759 человек. Показательно, что 28 площадок работали в сельских районах – они были открыты в библиотеках, школах и профессиональных учебных заведениях.
Самой многочисленной площадкой Самарской области стала площадка на базе Тольяттинского государственного университета, на ней писали диктант 209 человек. Среди сельских площадок наибольшее количество участников – 170 человек – приняла площадка в с. Кинель-Черкассы, организованная в средней общеобразовательной школе № 1.
17 площадок работали в Самаре: в Доме дружбы народов, вузах и колледжах.
Результаты ярко свидетельствуют о возросшем интересе к акции со стороны молодежи. Молодые жители области составили более двух третей от общего числа участников. Среди участников диктанта 916 учащихся школ, колледжей и техникумов в возрасте до 17 лет и 1596 представителей молодежи до 25 лет. Самый юный участник акции, которому всего 11 лет, писал Большой этнографический диктант в школе села Новодевичье муниципального района Шигонский. Вместе с ним в диктанте участвовало 30 жителей этого села, самому старшему из которых исполнилось 69 лет.
Хочется отметить, что люди старшего возраста – более 600 человек – также активно участвовали в Большом этнографическом диктанте, многие во второй раз. Большинство из них – активные члены национальных общественных объединений, для которых тема межнациональных отношений, сохранения этнокультурного многообразия России и укрепления дружбы народов близка и понятна. Самому
старшему участнику из Самарской области, написавшему Большой этнографический диктант в СОШ им. М.Н.Заводского села Елховка, исполнилось 77 лет.
По итогам протоколов по всем действовавшим площадкам средний балл по Самарской области составил 18,2 балла. Причем люди разного возраста написали Большой этнографический диктант примерно на одном уровне, чуть ниже показали результат только юные участники, в возрасте до 17 лет, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 ноября 2017 16:19
Особенно ярко церемония прошла в 9-ом квартале. Социум
117
9 ноября 2017 16:11
В мероприятии примут участие инвалиды по зрению, желающие освоить игру Шоудаун. Социум
93
9 ноября 2017 15:09
В это число не входят те, кто написал диктант онлайн на сайте организаторов. Социум
123
Здравоохранение
9 ноября 2017 11:03
Участие бесплатное. Здравоохранение
167
8 ноября 2017 22:30
По словам очевидцев, врачи 10 минут не обращали внимания на умирающего у порога человека. Здравоохранение
413
8 ноября 2017 13:44
В Европе и США медицинский туризм давно пользуется большой популярностью. Здравоохранение
224
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
95
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
370
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
263
Туризм
8 ноября 2017 09:23
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
167
5 ноября 2017 11:12
Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Туризм
462
31 октября 2017 12:45
В середине ноября замминистра иностранных дел России проведет переговоры в Праге со спецпредставителем премьера Грузии. Туризм
241
Образование
9 ноября 2017 19:31
В рамках заключенного соглашения вузы намерены объединить научный, образовательный, инновационный и технологический потенциал для обеспечения развития... Образование
39
9 ноября 2017 16:51
К участию приглашаются ученики 6-11 классов школ. Образование
106
9 ноября 2017 10:12
Еще двое ребят из нашего региона победили в разных номинациях. Образование
194
Культура
9 ноября 2017 11:15
Мероприятия пройдут в течение ноября. Культура
186
8 ноября 2017 12:02
Вход на мероприятие свободный. Культура
177
8 ноября 2017 10:17
Это театрализованное действо, в котором будут представлены номера в хореографии Мариуса Петипа. Культура
177
Мода
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
142
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
233
27 сентября 2017 18:17
Мода — циклична. Она приходит и уходит, но кое-что должно кануть в Лету навсегда, — так считает подавляющее большинство мужчин. Мода
508
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3940
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1517
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8390
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2295
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8886
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2698
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1160
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1629
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1508
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1273
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2901
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2721
Мероприятия