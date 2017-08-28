В Самарской области 1 сентября в Тольятти не будут продавать алкоголь

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Недоступны подобные покупки будут с 22:00 31 августа до 10:00 2 сентября.Ограничение не распространяется лишь на точки общественного питания с площадью зала 50 и больше квадратных метров.Нарушители запрета ответят за это рублём. В соответствии с законом «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», продавцы могут быть оштрафованы на три тысячи рублей, индивидуальные предприниматели — на семь тысяч, юридические лица — на семьдесят тысяч. Повторное такое нарушение в течение года увеличивает штрафы до 5, 15 и 150 тысяч рублей соответственно.Фото pixabay.ru.