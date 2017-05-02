В Самарской области 9 мая покажут два авиашоу

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В 2017 году в Самарской области в рамках празднования Дня Победы состоятся грандиозные авиационные выступления с участием легендарной пилотажной групп «Русь» Вяземского учебного авиационного центра.Авиационные выступления пройдут 9 мая сразу в двух муниципальных образованиях Самарской области: в городе Тольятти и в Кинельском районе.В Тольятти в парковом комплексе истории техники имени К.Г.Сахарова с 12.00 начнется торжественное мероприятие, посвященное праздничному событию. Для участников мероприятия будет организована работа тематических интерактивных площадок для взрослых и детей, парад техники, концертная программа лучших творческих коллективов Тольятти, сообщает сайт облправительства.Ближе к 14.00 пройдут показательные выступления пилотажной группы «Русь». Летчики продемонстрируют более 20-ти комплексов высшего пилотажа: проход в строю «Клин», вираж с креном 60°, боевые развороты с перестроением в «Стрелу», «Ракету», петли Нестерова на дистанции 400-500 м между самолетами с началом выполнения фигуры в центре показа, проход солиста с бочками, перевернутый полет, выполнение «сердца» с пробиванием фигуры «стрелой» одиночки и многое другое.Всех участников мероприятия ждет много всего интересного – конкурсы и состязания, призы и подарки от партнеров мероприятия, выступления артистов, каждый сможет проверить свою меткость в тире, посмотреть уникальные экспонаты военной техники и, конечно же, отведать настоящую солдатскую кашу.Адрес паркового комплекса: г.Тольятти, Южное шоссе, 137, остановка Поликлиника ВАЗа.В Кинельском районе на аэродроме «Бобровка» Самарским областным аэроклуб ДОСААФ России с 14.00 будет организован авиационно-спортивный праздник, посвященный Дню Победы. Программа праздника предусматривает организацию выставки оружия и военной техники времен Великой отечественной войны, наземный показ авиационной техники, тепловой аэростат, мастер-классы, выступления творческих коллективов.В воздушной части программы выступит пилотажная группа «РУСЬ» (на 5-ти реактивных самолетах Л-39), участники праздника увидят демонстрационный полет исторического экземпляра самолета По-2; групповой и одиночный пилотаж на спортивных самолетах Як-52, имитацию воздушного боя, парашютные прыжки спортсменов-парашютистов, полеты вертолетов и самолетов малой авиации, дельтапланеристов.Для желающих будут организованы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию самолетов и парашютные прыжки.Карту и схему проезда можно посмотреть на сайте аэроклубаhttp://www.aviasamara.ru