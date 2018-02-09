В Самарской области 24 школы и четыре детских сада закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа

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В Самаре в связи с карантином не работают 20 образовательных учреждений: гимназия № 1, школы 9, 12, 25, 33, 54, 63, 72, 73, 91, 100, 112, 118, 132, 135, 148, 157, 161, 168, 178. Напомним, ранее сообщалось, что в областном центре на карантин было закрыто 15 школ.В Тольятти закрыты лицей № 19, школы 20 и 26. Также не учатся дети в п.Глушицкий Большечерниговского района.Кроме того, в Самарской области закрыты на карантин четыре детских сада.В более чем 60 школах региона приостановлено обучение в отдельных классах.