В Самарской области 1,12 млн.жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом

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Один из базовых критериев развития сферы спорта – доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. В 2018 году в Самарской области этот показатель, согласно официальной статистической отчетности, составил 37,5% (1 миллион 123 тысячи человек). По сравнению с предыдущим годом рост 3,5%, это самая высокая динамика за 5 лет.При поддержке министерства спорта Самарской области было проведено 841 официальное спортивное мероприятие, в том числе 106 областных спортивно-массовых мероприятий с участием более 300 тысяч жителей («Кросс Нации», «Лыжня России», День физкультурника и другие).В 2018 году в выполнении испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие 21,5 тысяч жителей Самарской области. Из них 6,7 тыс. человек успешно выполнили нормативы на знак отличия, 3833 – на золотой знак.На территории региона осуществляют деятельность 48 учреждений физкультурно-спортивной направленности (спортивные школы), в которых функционирует 173 отделения по 64 видам спорта. Общее количество занимающихся – 43,6 тыс. человек, из них дети от 6 до 15 лет – 27,6 тыс. человек, штатных тренеров – 1 103.По итогам 2018 года в составы спортивных сборных команд России по олимпийским и адаптивным видам спорта вошли 577 спортсменов Самарской области (в 2017 году – 565 спортсменов). За три года рост числа спортсменов-сборников составил почти 30%. По неолимпийским видам спорта в составы сборных РФ входили 244 самарских спортсмена.На международных и всероссийских соревнованиях самарскими спортсменами завоевано 2034 медали (2017 год – 1826 медалей). Из них на чемпионатах и первенствах мира и Европы — 110 медалей (44 золотых, 32 серебряных, 34 бронзовых). Это лучший результат по количеству медалей за 10 лет.Более 600 спортсменов и тренеров Самарской области в 2018 году получили социальную поддержку из средств регионального бюджета. Выплачены единовременные поощрения за результаты и ежемесячные стипендии Губернатора Самарской области спортсменам-членам сборных команд РФ на общую сумму в 117 млн. рублей.В 2018 году были введены в эксплуатацию 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, 3 стадиона (в т.ч. 2 — реконструкция), 2 крытых ледовых катка, 1 бассейн, 8 футбольных полей (в т.ч. 6 — в рамках подготовки к ЧМ-2018), 23 универсальные спортивные площадки, 2 комплекса крытых футбольных полей.Александр Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области:»Прошлый год для самарского спорта был особенным – мы принимали матчи чемпионата мира по футболу. С этой задачей Самарская область справилась блестяще. Это колоссальный опыт для региона. Наследие чемпионата стало импульсом для дальнейшего развития региона и спорта в частности. Традиционно у самарского спорта высокие достижения. И я прекрасно понимаю, что за медалями, цифрами в отчетах стоит большая работа многих людей – спортивных школ, учреждений, специалистов различного профиля, федераций, спортсменов, тренеров. Благодарю всех за труд.Сегодня перед нами стоит совершено новая задача – реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он входит в национальный проект «Демография». Цель национального проекта доведение показателя доли жителей, систематически занимающихся спортом, к 2024 году до 55%. И достижение этих показателей складывается из нашей совместной работы – муниципалитетов, федераций, спортивных школ, учреждений, министерства. Каждый в своем направлении вносит вклад в общий результат».Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области: «По большинству направлений наблюдается положительная динамика развития отрасли физической культуры и спорта в Самарской области. Вместе с тем, надо понимать, что наша главная цель – не достижение каких-то показателей, цифр, а создание условий для развития спорта, занятий спортом жителями нашего региона. От этого напрямую зависит их здоровье, продолжительность жизни. 55% населения, регулярно занимающихся спортом, — это задача очень непростая. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» будет идти комплексная работа, включающая развитие массового спорта, системы спортивного резерва, строительство новых спортивных объектов. Каждый город области, каждый район должен внимательно подойти к этому вопросу, понять, где есть точки роста, за счет чего людей в спорт вовлекать еще больше», передает пресс-служба облправительства.