В Самарской кирхе состоится вечер камерной и органной музыки “И.С.Бах и русская бахиана”

134

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)Слушателей ждут шедевры И.С.Баха и раритеты русских композиторов. Среди композиторов, чьи произведения прозвучат на концерте — И.С. Бах, И.Е.Хандошкин (1747-1804), В.Ф.Одоевский (1803-1869), Ю.М.Буцко (1938-2015). Одновременно и интеллектуальная, и направленная на слушателя музыка прозвучит в исполнении замечательных российских музыкантов, солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва) Александра Листратова и Алексея Шевченко. А также этот концерт — замечательная возможность совершить путешествие во времени и услышать барочную виолончель, необарочный механический орган Самарской кирхи и насладиться вкусным аутентичным исполнением старинной музыки от ведущих специалистов в области исторического исполнительства.Исполнители: лауреаты международных конкурсов, передает пресс-служба Самарской кирхи.