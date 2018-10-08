В Самарской кирхе состоится органный концерт: выступит Штефан Кисслинг (Лейпциг, Германия)

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Штефан Кислинг ведёт активную концертную деятельность (он побывал с концертами и мастер-классами в 20 странах Европы, Америки, Азии, Австралии, Африки) и работает ассистентом органиста в Томаскирхе (церковь Св. Фомы) в Лейпциге. Эта церковь стала всемирно известной благодаря деятельности Иоганна Себастьяна Баха, жившего долгое время в Лейпциге и исполнявшего обязанности кантора церковного хора. Штефан Кислинг озвучивает там богослужения и даёт сольные концерты, а также регулярно выступает совместно сThomanerchor (Хором мальчиков при церкви Св. Фомы), Лейпцигским оркестром Гевандхауза и др. В Клостеркирхе (Монастырская церковь) в г. Котбусе Штефан был 15 лет органистом и художественным руководителем международного цикла концертов. В 2008 г. он некоторое время работал органистом в Брауншвайгском соборе. К его многогранной деятальности относятся также преподавательская деятельность в музыкальной школе г. Котбуса, а также записи на радио и телевидении.В центре творческих интересов Штефана Кисслинга находится музыка эпохи Барокко, сочинения композиторов позднего романтизма, а также модернистские произведения. Он неоднократно являлся первым исполнителем произведений современных авторов. Помимо органных концертов, выступает также как солирующий клавесинист.Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам), передает пресс-служба Церкви Святого Георга.