В Самарской испытательной лаборатории проверили качество коровьего молока

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Положительных результатов не зафиксировано. Все поступившие пробы соответствовали требованиям ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое.Технические условия».Коровье молоко – частый продукт в рационе каждого человека. Ведь в первую очередь это важный источник белка. В 100 г молока содержитсяпорядка 3,2 г белка, основная часть которого представлена казеином.Намного меньше в молоке сывороточных белков - альбумина и глобулина.Белок усваивается медленно, постепенно обеспечивая организм необходимыми аминокислотами.Также коровье молоко может содержать от 2,5 до 6% жира (в среднем 3,5%). В основном это насыщенные жирные кислоты, жизненнонеобходимые организму человека. Именно они являются одним из источников энергии, участвуют в построении мембран клеток и синтезегормонов, передает пресс-служба ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория".