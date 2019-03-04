В Самарской испытательной лаборатории провели исследования ягеля
4 марта 2019 17:09
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ягеля на определение содержания токсичных элементов, таких как: мышьяк, ртуть, кадмий и свинец. Превышения предельно-допустимых концентраций не обнаружено.
Ягель (олений или исландский мох) - один из ярких представителей группы видов лишайников рода Кладония.
Лишайник произрастает в тундре, на торфяниках, болотах, в сосновых лесах, на песчаной почве. Ягель является кормом для северного оленя и в заснеженные зимы может составлять до 80% его рациона. Олений мох содержит 21% пищевых волокон, свободные жирные кислоты, богат
минералами и витаминами в форме легко усвояемой организмом: витамины А, В и С, медь, никель, йод, железо, барий, марганец, хром, титан и многие другие.
Ягель содержит сильный антибиотик - усниновую кислоту. Усниновая кислота, получаемая из оленьего мха, борется практически с любыми
гнилостными бактериями, оказывая избирательное действие против стрептококка мутирующего, не вызывая побочных эффектов, отрицательно воздействующих на оральную сапрофитную микрофлору. В современной медицине из ягеля изготавливают антибактериальные препараты, передает пресс-служба ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"
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