В Самарской испытательной лаборатории провели исследования ягеля

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Сотрудники химико-токсикологического отдела Самарской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования образцаягеля на определение содержания токсичных элементов, таких как: мышьяк, ртуть, кадмий и свинец. Превышения предельно-допустимых концентраций не обнаружено.Ягель (олений или исландский мох) - один из ярких представителей группы видов лишайников рода Кладония.Лишайник произрастает в тундре, на торфяниках, болотах, в сосновых лесах, на песчаной почве. Ягель является кормом для северного оленя и в заснеженные зимы может составлять до 80% его рациона. Олений мох содержит 21% пищевых волокон, свободные жирные кислоты, богатминералами и витаминами в форме легко усвояемой организмом: витамины А, В и С, медь, никель, йод, железо, барий, марганец, хром, титан и многие другие.Ягель содержит сильный антибиотик - усниновую кислоту. Усниновая кислота, получаемая из оленьего мха, борется практически с любымигнилостными бактериями, оказывая избирательное действие против стрептококка мутирующего, не вызывая побочных эффектов, отрицательно воздействующих на оральную сапрофитную микрофлору. В современной медицине из ягеля изготавливают антибактериальные препараты, передает пресс-служба ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"