В Самарской филармонии состоится праздничный концерт «Школа нашей мечты»

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В концерте примут участие творческие коллективы и выпускники школы, а также Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением народного артиста РоссииВ 2017 году Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.о. Самара «Детская музыкальная хоровая школа №1» стала победителем Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств», проводимого Министерством культуры Российской Федерации. Церемония награждения прошла в Московском музыкальном театре «Геликон-опера». Лауреатами конкурсов стали 50 преподавателей детских школ искусств и 10 педагогов музыкальных колледжей из 43 регионов России, а также детские школы искусств из 44 субъектов Российской Федерации. Награды победителям вручал Министр культуры Российской ФедерацииДетская музыкальная хоровая школа № 1 уже более сорока лет является общепризнанным центром детского и юношеского хорового исполнительства Самарского региона. Огромную роль в развитии школы сыграл выдающийся композитор и общественный деятель, народный артист РоссииПо его инициативе и поддержке школа стала одной из первых в стране среди участников Всесоюзного эксперимента по внедрению идеи массового музыкального образования школьников. Аккумулируя инновационные методики обучения в условиях массового музыкального образования, школа стала настоящей творческой лабораторией, центром культурного образования молодежи.В школе 9 хоровых коллективов, 3 из них имеют звание Образцовый художественный коллектив: хор «Радость», «Свирель», «Октябрь». Также успешно функционируют инструментальные коллективы, являющиеся лауреатами конкурсов различных уровней и участниками социально-значимых мероприятий, среди них Образцовый художественный коллектив оркестр русских народных инструментов «Самарский сувенир», эстрадно-духовой оркестр «Класс-Бэнд», ансамбль струнных инструментов «DIVISI». Обучение в школе ведется по 16 специализациям.Детская музыкальная хоровая школа № 1 является инициатором районного конкурса семейного музицирования «Папа, мама, я – музыкальная семья», позднее ставшим Городским открытым фестивалем семейного музицирования, реализует проект «Ценностные ориентиры взаимодействия семьи и школы в области эстетического воспитания».На протяжении 29 лет школой руководит заслуженный работник культуры России, лауреат Губернской премии в области культуры и искусства за 2014 год, награжденная Почетной грамотой Губернатора за большой вклад в развитие культуры Самарской области.Ежедневная многолетняя кропотливая творческая, экспериментальная работа педагогического коллектива во главе с директором позволила создать среду, где ученики чувствуют себя комфортно, где они имеют возможность развиваться и самореализовываться. Новаторский педагогический опыт школы известен по всей России и далеко за ее пределами.