В Самарской филармонии пройдёт благотворительное мероприятие, посвящённое Дню знаний

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Его гостями станут 970 детей младшего школьного возраста Самарской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Также участниками мероприятия станут учащиеся кадетских школ Самары.Ребят с началом учебного года и Днём знаний поздравит заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьёва.Юным зрителям будет показан музыкальный спектакль «Аленький цветочек» по мотивам сказки С.Аксакова.Перед началом спектакля в фойе с программой «Весёлый Петрушка» выступит ансамбль народных инструментов «Волга-folk-band», сообщает пресс-служба облправительства.