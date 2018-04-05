В Самарской филармонии пройдет концерт «Самарская мелодия 2018»
5 апреля 2018 17:48
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Концерт направлен на позиционирование успехов и достижений юных самарских исполнителей в области классического музыкального искусства, включение молодежи в художественное пространство и жизнь города, её духовно-нравственное воспитание.
В концертной программе примут участие – образцовый оркестр русских народных инструментов «Самоцветы», камерный оркестр «TUTTI», ансамбль виолончелистов «Viva cello», ансамбль домристов «Серебряные струны», квартет «Интермеццо», а также солисты детской центральной музыкальной школы.
Вход свободный, сообщает пресс-служба администраии Самары.
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