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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской филармонии пройдет концерт «Самарская мелодия 2018»

5 апреля 2018 17:48
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В концертной программе примут участие – образцовый оркестр русских народных инструментов «Самоцветы», камерный оркестр «TUTTI», ансамбль виолончелистов «Viva cello», ансамбль домристов «Серебряные струны», квартет «Интермеццо», а также солисты детской цен
6 апреля в 17.00 в концертном зале Самарской государственной филармонии состоится концерт «Самарская мелодия 2018», посвященный 110-летию Детской центральной музыкальной школы и становлению детского музыкального образования в Самаре и Самарской губернии.

Концерт направлен на позиционирование успехов и достижений юных самарских исполнителей в области классического музыкального искусства, включение молодежи в художественное пространство и жизнь города, её духовно-нравственное воспитание.

В концертной программе примут участие – образцовый оркестр русских народных инструментов «Самоцветы», камерный оркестр «TUTTI», ансамбль виолончелистов «Viva cello», ансамбль домристов «Серебряные струны», квартет «Интермеццо», а также солисты детской центральной музыкальной школы.

Вход свободный, сообщает пресс-служба администраии Самары. 
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