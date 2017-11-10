Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарский цирк реконструировать пока не будут
Самарский цирк реконструировать пока не будут
На нем запланированы два вопроса: определить приоритетные задачи Партии на 2018 год и произвести кадровые изменения в руководящих органах «Единой России».
В Москве в декабре пройдет XVII Съезд «Единой России»
От Самарской области в мероприятии принимает участие 7 человек.
Самарцы принимают участие в образовательном конвенте «100-балльники - Российские интеллектуальные ресурсы»
Для детей поездка в Йошкар-Олу стала еще и познавательной. Наши воспитанники, посетив достопримечательности Йошкар-Олы, вернулись на родную землю с новыми и впечатлениями, и заслуженным успехом.
В Йошкар-Оле самарцы заняли 4 место в финале интеллектуально-развивающей игры «Ума палата»
Люди смогут задать интересующие их вопросы и получить консультацию компетентных специалистов.
В Новокуйбышевске обучат правовой грамотности: состоялась презентация информационно-просветительского проекта «Территория»
Следующий свой матч «Самара» проведет уже 13 ноября в Москве — в 1/8 финала Кубка России она сыграет с МБА.
Баскетболисты «Самары» добились исторической победы во Владивостоке
Григорий Гасич более 60 лет своей жизни занимался просветительской деятельностью в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Дума Тольятти выражает соболезнования родным и близким Григория Гасича
Руководство службы скорой помощи признает, что своевременность прибытия медиков на вызов в целом пока не достигнута в полной мере, параметр ожидания бывает превышен.
Самарская станция скорой помощи ведет активную работу по привлечению кадров
сегодня  Пятница, 10 ноября, 19:20
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/11:
USD 59.25
0
EUR 68.79
0.09
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко

10 ноября 2017 15:34
94
Сборы от которого пойдут на установку в Самаре памятника русскому баяну.
12 ноября 2017 года в 18:30 в Самарской областной филармонии пройдет благотворительный концерт заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко, сборы от которого пойдут на установку в Самаре памятника русскому баяну.

В этом году исполнилось 120-лет с момента создания баяна в Самаре, и появление монумента на родине «Русского голоса» будет хорошим подарком всем любителям русской культуры.

Билеты на благотворительный концерт продаются в кассе Самарской областной филармонии, сообщает пресс-служба администрации Самары.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
10 ноября 2017  17:41
Будь внимателен, решив сменить пенсионный фонд: не потеряй часть будущей пенсии!
  Вместе с НПФ «Сафмар», входящем в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, советуем, как избежать необдуманных финансовых... Социум
28
10 ноября 2017  17:10
От Самарской области в мероприятии принимает участие 7 человек.
Самарцы принимают участие в образовательном конвенте «100-балльники - Российские интеллектуальные ресурсы»
 От Самарской области в мероприятии принимает участие 7 человек.  Социум
74
10 ноября 2017  16:44
Для детей поездка в Йошкар-Олу стала еще и познавательной. Наши воспитанники, посетив достопримечательности Йошкар-Олы, вернулись на родную землю с новыми и впечатлениями, и заслуженным успехом.
В Йошкар-Оле самарцы заняли 4 место в финале интеллектуально-развивающей игры «Ума палата»
Для детей поездка в Йошкар-Олу стала еще и познавательной. Наши воспитанники, посетив достопримечательности Йошкар-Олы, вернулись на родную землю с новыми и... Социум
87
Весь список

Здравоохранение
10 ноября 2017  17:53
Особенности кодирования от алкоголизма
Особенности кодирования от алкоголизма
 Алкоголизм - это очень большая проблема современного общества. Поэтому с этим недугом обязательно нужно бороться.  Здравоохранение
25
10 ноября 2017  15:48
Руководство службы скорой помощи признает, что своевременность прибытия медиков на вызов в целом пока не достигнута в полной мере, параметр ожидания бывает превышен.
Самарская станция скорой помощи ведет активную работу по привлечению кадров
Руководство службы скорой помощи признает, что своевременность прибытия медиков на вызов в целом пока не достигнута в полной мере, параметр ожидания бывает... Здравоохранение
122
9 ноября 2017  11:03
Самарцев приглашают узнать больше о здоровом питании и правилах борьбы с лишним весом Участие бесплатное.
Самарцев приглашают узнать больше о здоровом питании и правилах борьбы с лишним весом
Участие бесплатное. Здравоохранение
210
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
108
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
377
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
265
Весь список
Туризм
10 ноября 2017  11:45
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ.
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
132
8 ноября 2017  09:23
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году Москва не вошла в первую десятку.
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
177
5 ноября 2017  11:12
Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы.
Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы
Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Туризм
478
Весь список
Образование
10 ноября 2017  14:52
Данный конкурс является уникальным в своем роде, так как предполагает не только представление учебно-методических материалов и подготовку портфолио, но и личное выступление участников. На территории Самарской области это единственный конкурс такого рода.
В Самаре наградят победителей конкурса педагогов, работающих с детьми с ОВЗ
Данный конкурс является уникальным в своем роде, так как предполагает не только представление учебно-методических материалов и подготовку портфолио, но... Образование
125
10 ноября 2017  11:09
Впервые «Краеведческий экспресс» начнет свой маршрут из Сызрани Поезд привезет в Самару более 300 сызранских школьников.
Впервые «Краеведческий экспресс» начнет свой маршрут из Сызрани
Поезд привезет в Самару более  300 сызранских школьников. Образование
133
9 ноября 2017  19:31
В рамках заключенного соглашения вузы намерены объединить научный, образовательный, инновационный и технологический потенциал для обеспечения развития кадрового потенциала Самарской Губернии.
Самарский университет и Поволжский православный институт подписали соглашение о сотрудничестве
В рамках заключенного соглашения вузы намерены объединить научный, образовательный, инновационный и технологический потенциал для обеспечения развития... Образование
172
Весь список

Культура
10 ноября 2017  15:24
Эфир третьей программы можно увидеть в субботу в 19:00 по московскому времени на телеканале «Россия-Культура» и поддержать нашу землячку.
Студентка Самарского института культуры вышла в финал федерального телепроекта «Большая опера»
Эфир третьей программы можно увидеть в субботу в 19:00 по московскому времени на телеканале «Россия-Культура» и поддержать нашу землячку.  Культура
90
10 ноября 2017  09:48
10 Самых Популярных Дедов Морозов России Рейтинг составлен по результатам посещений туристами резиденций Главных Зимних Дедов.
10 Самых Популярных Дедов Морозов России
Рейтинг составлен по результатам посещений туристами резиденций Главных Зимних Дедов. Культура
165
10 ноября 2017  09:39
В Самаре пройдет четвертый вечер французского кино Он состоится в рамках фестиваля
В Самаре пройдет четвертый вечер французского кино
Он состоится в рамках фестиваля "Французская осень".  Культура
173
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
22
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
146
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
237
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
3994
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1532
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8399
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2300
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
8943
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2704
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1191
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1635
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1517
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1280
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2909
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2730
Весь список

Мероприятия
В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко
В ДК «Победа» пройдет гала-концерт лауреатов фестиваля искусств «Беларусь – моя песня!»
В Самаре на площади Славы состоится выставка пожарно-спасательной техники МЧС
Весь список
Популярное
за сегодня

Должник из Самарской области прятал автомобиль за границей

379

В Безенчукском районе ВАЗ 2107 врезался в стоящий на обочине КАМАЗ, водитель погиб

341

Дмитрию Азарову приписали очень сильное влияние

294
за неделю

Путин ответил на реплику экс-главы Самарской области Меркушкина

6969

По Красной Глинке бродит заблудившаяся рысь

2053

В Сызрани с бетонной платформы на железнодорожные пути упала Калина

1420
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда