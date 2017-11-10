В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко
10 ноября 2017 15:34
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В этом году исполнилось 120-лет с момента создания баяна в Самаре, и появление монумента на родине «Русского голоса» будет хорошим подарком всем любителям русской культуры.
Билеты на благотворительный концерт продаются в кассе Самарской областной филармонии, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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