В «Самарской Луке» подвели итоги работы инспекторского состава парка за 2016 год

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За 2016 год было зафиксировано 424 нарушения режима национального парка. На нарушителей было составлено 399 протоколов. По выявленным нарушениям было возбуждено 2 уголовных дела. Наложено штрафов на 1632 000 руб. Взыскано ущерба с нарушителей 660 000 рублей. Поставлено аншлагов 23 и обновлено 219. Основным видом нарушений в 2016 году стали посещение территории парка без разрешительных документов, незаконная рыбалка с использованием браконьерских орудий лова. У браконьеров было изъято и уничтожено: 36 сетей, 4 вентеря, 18 иных самоловов.В 2016 году продолжилось оснащение службы охраны современными техническими средствами для ведения противопожарного контроля и организации рейдов по территории парка — были приобретены новые снегоходы, переносные и стационарные рации, мобильные видеорегистраторы, мотопомпы и иные технические средства. Положительно решился вопрос по созданию на территории нацпарка станции спутникового наблюдения за пожарами и мониторинга экологической ситуации.В 2017 году в рамках программы по техническому оснащению инспекторского состава и противопожарной деятельности парка будут приобретены новые лесопатрульные комплексы для всех участковых лесничеств, тракторы и пожарные машины, а также квадрокоптеры и передвижной мобильный пункт контроля за территорией, сообщает пресс-служба заповедника «Самарская Лука».