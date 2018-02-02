В «Самарских распределительных сетях» введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий

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Мобильные подразделения приведены в состояние повышенной готовности. Организовано дежурство оперативно-ремонтного персонала и аварийно- восстановительных бригад, обеспеченных необходимой техникой, материалами и оборудованием. Ведется непрерывный мониторинг оперативной обстановки, проводится учащенный контроль над работой оборудования подстанций и участков воздушных линий в зонах эксплуатационной ответственности производственных отделений филиала «Самарские распределительные сети». Обеспечена готовность резервных источников электроснабжения.порывы сильного ветра могут привести к локальным обрывам электрического провода. Энергетики предупреждают жителей об опасности приближения к оборванным проводам; о случаях обрывов проводов в целях скорейшего восстановления электроснабжения сообщать по телефону горячей линии 8 (846) 339-35- 74 или в РЭС по месту обнаружения оборванного провода, сообщает пресс-служба "СРС".