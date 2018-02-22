В Самаре завершился робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье 2018»
22 февраля 2018 15:31
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Впервые в этом году в рамках фестиваля «РобоФест» принимали участие дети дошкольного и школьного возраста, которые представляли творческие проекты в номинации «ИКаРёнок».
Победителями стали: в номинации «Hello, Robot!» OPEN «Шорт-трек» команда «Валли-бот» (с. Большая Черниговка Самарская область), в номинации «Hello, Robot!» OPEN «Перевозчик» команда «Витязи» (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан), в номинации «Hello, Robot!» LEGO «Чертежник» команда «StarNiks» (г. Самара), в номинации «Hello, Robot!» LEGO Перевозчик» команда «Скорпион» (г. Самара), в номинации «FIRST JrFLL» команда «H2O-ватры» (г. Новокуйбышевск Самарская область), в номинации «РОБОКАРУСЕЛЬ (младшая
категория)» команда «Lego Legend» (г. Сызрань Самарская область), в номинации «РОБОКАРУСЕЛЬ (старшая категория)» команда СамЛИТ (г. Самара), в номинации «ИКаР (старшая категория)» команда «Волжанка» (г. Самара), в номинации «ИКаРёнок» команда «Сириус» (г. Тольятти Самарская область).
Фестиваль являлся отборочным этапом Всероссийских соревнований по робототехнике. Победители будут представлять Самарскую область на X Всероссийском робототехническом фестивале в г. Москва 7-9 марта 2018, сообщает пресс-служба облправительства.
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