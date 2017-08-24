В Самаре завершился проект «Жизнь не театр»

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Проект «Жизнь не театр» - социальный театр, совмещенный с психологическими тренингами. Волонтеры проекта, создавая спектакль, работали по методике «равный - равному». Она заключается в передаче информации от подростков к подросткам - так информация воспринимается лучше.С помощью простых сцен обычной жизни подростков участники проекта рассказывали сверстникам о вреде разного рода негативных зависимостей. А после просмотра социальной постановки каждый участник мог сыграть роль по-своему, предложив то или иное решение поставленной проблемы. Затем проводился анализ и разбор ситуаций с последующим их решением. Таким образом, всех участников включали в работу, чтобы каждый смог понять, как пагубно зависимости влияют на жизнь людей.Для участия в проекте «Жизнь не театр» была собрана группа добровольцев из 30 молодых людей. В течение месяца они проходили теоретический курс профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, обучались проведению психологических тренингов, а также осваивали технологию социального театра и актерское мастерство. Обучение проводили профессиональный режиссер Игорь Кузнецов, который специализируется на технологиях работы социального театра, и команды психологов.Важно отметить, что после каждого мероприятия психологи организовывали обмен мнениями среди подростков, где те рассказывали, что привлекло внимание больше всего. Это позволило вести постоянную работу над ошибками и улучшать формат подаваемой информации, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru