В Самаре завершился хакатон «Oh, my Hack!»

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Хакатон объединил программистов, предпринимателей, дизайнеров, проектировщиков и маркетологов, а также всех, у кого были идеи в области машинного обучения и анализа данных.По итогам 48-часовой работы 16 проектов презентовали свои разработки экспертному жюри. Эксперты оценивали проекты по 3 параметрам: точность получаемых данных (ML), адекватность и быстродействие решения (DEVELOPMENT) и дизайн (UX/UI).Победил в хакатоне проект «Hello, World». Команда за два дня собрала робота-швейцара, который, используя технологию нейронных сетей, распознает людей, приветствует посетителей и отвечает на вопросы. Проект получил 100 тыс. рублей от организаторов хакатона.Виталий Филипповский, проект «Hello, World»: «Нас в команде три брата, мы все программисты, но работаем в разных направлениях, и пока не получалось сделать что-то вместе. У нас валялись какие-то железяки, была Raspberry Pi, нашли камеру и была давняя идея «запилить» нейронную сеть, которая бы распознавала образы. Ну а помимо разработки идеи, просто хотели с братьями покодить, такого у нас ещё не было».В номинации «Умный город» лучшим признан проект «Паркоплан». Команда за время хакатона сделала сервис поиска парковочных мест на основе изображения с камеры-регистратора. Проект получил приз 30 тыс. рублей. В номинации Digital Image Processing победил проект «Потеряшки» - это телеграмм-бот, помогающий в поиске пропавших домашних животных. В программу можно загружать фотографии потерянных и найденных животных, бот анализирует полученные данные и оповещает владельца о наиболее похожих питомцах. Приз составил 25 тыс. руб. Кроме того, 5 команд получили сертификат на бесплатные 10 дней работы в коворкинге YellowRockets.Владимир Фирсов, проект «Паркоплан»: «Мы показали, в первую очередь, себе, что можем собраться и за пару суток сделать вещь, которая будет реально работать. За все время хакатона у нас были любопытные технологические проблемы, которые нужно было решить, кое-какие организационные вопросы в команде, в общем, было интересно. За время хакатона к нам подошло несколько ребят и предложили партнерство в этом проекте, если мы найдем точки соприкосновения, то будем дальше развивать этот проект», сообщает пресс-служба облправительства.