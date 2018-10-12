В Самаре завершилась работа Всероссийской научной конференции «XXI Уральское археологическое совещание»

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Организаторами конференции «XXI Уральское археологическое совещание, посвященное 85-летию со дня рождения Г.И. Матвеевой и 70-летию со дня рождения И.Б. Васильева» выступили Самарский государственный социально-педагогический университет и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина при участии Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, Самарского археологического общества.Уральское археологическое совещание проводится с 1947 года поочередно в разных городах Волго-Уральского региона, и в этом году впервые – в Самаре.В работе конференции приняли участие более 120 ученых, среди которых археологи, антропологи, почвоведы, сотрудники музеев, в том числе 20 докторов наук, более 60 кандидатов наук из научных учреждений, вузов и музеев тридцати городов России и зарубежья (Казахстан, Финляндия, Швеция, Белоруссия и др.). Было заслушано более 100 докладов по четырем секциям – археологии каменного века, эпохи бронзы, раннего железного века, истории и теории археологии.Тематика докладов охватила все современные направления археологической науки: комплексный подход в полевых исследованиях археологических памятников, в том числе геоинформационные подходы, применение естественнонаучных методов в исследовании древних технологий, проблемы охраны археологического наследия.Участники и гости конференции смогли познакомиться с новой археологической экспозицией в музее им. П.В. Алабина, где представлены достижения отдела археологии последних лет, в том числе раскопки Муромского городка, крупнейшего археологического памятника Самарской области, который представляет собой остатки крупного города Волжской Булгарии XI – начала XIII веков.Следующее совещание состоится в 2019 году в г. Кургане, передает пресс-служба облправительства.