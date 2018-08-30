В Самаре завершается прием заявок на участие в новом проект благоустройства «Твой конструктор двора»

35

Во всех районах Самары жители активно включились в новый проект благоустройства дворовых территорий «Твой конструктор двора», практически в ежедневном режиме во дворах проходили встречи, где горожанам разъясняли суть проекта и рассказывали о новых возможностях благоустройства дворовых территорий. Затем представители районных администраций помогали жильцам правильно оформить заявки на участие в проекте. Только на территории Советского района в конкурсе решили поучаствовать жители 561 двора. При составлении проектов благоустройства, по статистике, люди чаще всего выбирали ограждения для детских площадок и санитарную обрезку деревьев.Жительница дома №13 по XXII Партсъезда Валентина Бондарева рассказала, что в рамках нового проекта вместе с соседями рассчитывает огородить игровую зону для малышей. Ради этого люди объединились и подали заявку на участие в конкурсе «Твой конструктор двора».«Важно, чтобы ребятишки могли чувствовать себя в безопасности. Поэтому будет нелишним выделить им собственный уголок. Мы непременно придем на общественное голосование», - говорит Валентина Бондарева.Кроме того, с конца июля по выходным во всех районах Самары проходили «Открытые мастерские», где желающие могли изготовить своими руками деревянные конструкции. Все было организовано 10 таких мини-фестивалей, которые позволили соседям сплотиться вокруг идеи благоустройства и вместе сделать свои дворы более уютным и комфортным. Все деревянные скамейки, горки и другие изделия, созданные во время «Открытых мастерских» устанавливали во дворах.Какие дворы в каждом микрорайоне Самары победят в конкурсе «Твой конструктор двора» и получат 100 тыс. рублей на благоустройство предстоит решить самим жителям 9 сентября.«9 сентября на всех избирательных участках будут организованы пункты общественного голосования, в которых любой житель сможет проголосовать за свой двор. В каждом микрорайоне определят территорию-победителя. Жители ближайших домов получат сто тысяч рублей на благоустройство по своему выбору. На эти деньги можно будет установить малые архитектурные формы и ограждения, посадить цветы, провести санитарную обрезку деревьев», - говорит Анна Кривощекова - заместитель главы администрации Советского внутригородского района г.о. Самара.Проголосовать за свой двор во всех районах Самары можно будет 9 сентября в общественных пунктах для голосования, которые будут располагаться рядом с основными избирательными участками.