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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре завершается подготовка к проведению городского месячника по благоустройству

29 марта 2019 16:10
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Старт месячника – традиционно – 1 апреля.
Сегодня под председательством Первого заместителя главы Самары Владимира Василенко в профильном департаменте состоялось заседание штаба по организации и проведению ежегодного городского месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Самары. Старт месячника – традиционно – 1 апреля.

На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся задач, подготовительных мероприятий, готовности муниципальных предприятий отрасли благоустройства и внутригородских районов к работе в период месячника, а также организации контроля.

«В наведении порядка нужно задействовать максимум ресурсов. Уборка территорий и вывоз мусора должны проходить по единой схеме. Поэтому важно наладить взаимодействие со всеми участниками процесса», - подчеркнул Владимир Василенко.

Чтобы более оперативно принимать необходимые меры, в администрации каждого района составлена удобная для ориентирования карта закрепления территорий за теми или иными хозяйствующими субъектами. На ней точно отображается, за какой организацией или предприятием закреплена уборка конкретной местности, количество сотрудников, привлекаемых к сезонной работе и т. п. информация.

Одна из наиболее актуальных тем, рассмотренных детально, - механизм вывоза мусора – как с контейнерных площадок, так и с придомовых территорий и улично-дорожной сети.

Так, перевозчик должен подобрать мусор, который при организации очистки высыпался при опрокидывании контейнера. Вместе с тем в зону ответственности управляющих компаний входит содержание придомовых территорий, включая и те, на которых расположены контейнерные площадки. Поэтому следить за санитарным содержанием нужно в обязательном порядке с учетом взаимодействия служб, ориентируясь на график освобождения контейнеров. В процессе должны быть задействованы не только управляющие компании и перевозчики, но и районные администрации, управляющие микрорайонами, старшие по домам. Владимир Василенко дал соответствующее поручение – по такому алгоритму навести порядок на контейнерных площадках в течение недели, в части контроля подключить районные административные комиссии и МП «ГАТИ по благоустройству» и актуализировать информацию к следующему четвергу.

Также рассматривается инициатива о том, чтобы регоператор отвечал за содержание контейнерных площадок на период исполнения контракта. Перевозчик мог бы заключать договор, согласно которому подбором вывалившегося мусора полностью занимались бы управляющие организации. Сейчас ведется работа в направлении совершенствования законодательной базы для более четкого разграничения зон ответственности.

Кроме того, представителям районных администраций напомнили о необходимости своевременно и качественно расчищать незакрепленные территории, а мусор транспортировать на полигоны.

Принято решение максимально оперативно согласовать и работы по вывозу мусора, который будет собираться жителями в своих дворах во время месячника по благоустройству.

«Было разъяснительное письмо от регионального оператора по обращению с ТКО – не складировать в контейнеры мешки с мусором и другими отходами, собранными жителями. И мы со своей стороны должны купировать ситуацию, чтобы одномоментно после субботников контейнеры не переполнились. Определяем сейчас места для накопления. В Самарском районе есть специфика дворов. Поэтому для удобства подъезда спецтранспорта основные места временного складирования будут ближе к улично-дорожной сети. У управляющих компаний есть прямые договоры с регоператором и жителями. А по пустырям и другим незакрепленным территориям у администрации района есть отдельный контракт – уже прошли торги на вывоз и прием отходов, образующихся на таких территориях», - пояснил Первый заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского района г. о. Самара Сергей Источников.

Особое внимание поручено обращать на состояние детских и спортивных площадок, а также на оперативный вывоз крупногабаритного мусора, от которого избавляются жильцы (строительные отходы, старая мебель и т. д.). Это в течение месячника по благоустройству будет отслеживаться в ежедневном режиме.

«Оперативно собрать и вывезти мусор – это тоже дополнительная мотивация для жителей, которые будут видеть, что их труд по уборке своих территорий не напрасен. В целом планку по санитарному содержанию, которая была задана еще в период подготовки к Чемпионату мира по футболу, мы не должны снижать», - добавил Владимир Василенко.

В течение ближайших выходных завершится проверка наличия хозинвентаря, перчаток, мешков для мусора. В дальнейшем за информацией о пунктах выдачи жителям можно будет обращаться в первую очередь к управляющим микрорайонами, старшим по домам – пункты, как обычно, планируется закрепить на базе УК, ЖЭУ, ТОСов, МП.

Работа по уборке городских территорий активизируется уже в следующий понедельник. В течение месячника по благоустройству состоятся три субботника. Первый муниципальный субботник запланирован на 6 апреля, 13 апреля пройдет Гагаринский субботник, а 20 – общегородской.

Участие в месячнике по благоустройству примут муниципальные служащие, работники муниципальных предприятий и учреждений, а также по традиции приглашаются все желающие горожане, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:    пресс-служба горадминистрации
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