В Самаре зарегистрировали факт фиктивной постановки на учет иностранца
28 августа 2017 12:40
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Из собранных полицейскими материалов следует, что 38-летний житель микрорайона Крутые Ключи осуществил фиктивную постановку на учет по месту пребывания в жилом помещении гражданина одной из соседних республик. Стражи правопорядка установили, что при этом подозреваемый изначально не намеревался предоставлять данную жилплощадь мигранту, имевшему временную регистрацию в Самаре.
В ходе проведения проверки факт нарушения действующего законодательства подтвердился, и подозреваемый был задержан. По данным стражей правопорядка, злоумышленник нигде не работает и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишения свободы сроком до трех лет, сообщает облМВД.
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