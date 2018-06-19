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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре запретят платную парковку возле больниц и школ

19 июня 2018 14:41
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После одобрения депутатами профильного комитета, законопроект будет рассмотрен на заседании Губернской Думы.
Депутаты Губернской Думы, являющиеся членами комитета по транспорту и автодорогам, поддержали принятие законопроекта «Об организации дорожного движения в Самарской области». В этом законопроекте прописываются требования к платным парковкам, передает samarskie-voditeli.ru .

Согласно документу, в Самарской области будет запрещена организация платных парковок в местах, находящихся в непосредственной близости возле образовательных, медицинских учреждений, объектов спорта, зданий органов государственной власти, учреждений культуры и организаций, предоставляющих государственные услуги.

Кроме того, по законопроекту предлагается запретить размещение платных парковок на участках, которые относятся к имуществу многоквартирных домов.

Теперь, после одобрения депутатами профильного комитета, законопроект будет рассмотрен на заседании Губернской Думы. 
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Комментарии



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