В Самаре запланировано открытие двух новых детских садов: информация о постановке ребенка в очередь и распределении свободных мест

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Департамент образования Администрации Самары информирует, что на территории городского округа Самара запланировано открытие двух зданий новых детских садов по следующим адресам: пос. Волгарь, ул. Осетинская, 9а (филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 231» городского округа Самара) с учётным номером – 231ф; мкр. Новая Самара пос. Мехзавод, квартал 1, д.41 (филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения«Детский сад комбинированного вида № 362» городского округа Самара) с учётным номером – 362ф.Постановка в очередь и распределение свободных мест будет осуществляться в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 27.04.2016 № 513 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 №692 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» (далее – МОО).Для добавления указанных новых учреждений в уже имеющееся заявление о постановке ребёнка в очередь на получение места в детскомсаду необходимо обратиться в один из офисов муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг». Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:- наличия у родителей (законных представителей) ребёнка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребёнка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;- даты регистрации ребёнка в электронном реестре;- возраста ребёнка по состоянию к 01.09.2017;- направленности группы.О дате распределения мест в данных филиалах будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба облправительства.