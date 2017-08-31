В Самаре за день собрали тысячу книг для Крутых Ключей, где сгорела библиотека
31 августа 2017 13:25
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Напомним, в ночь на 30 августа неизвестные вандалы сожгли одну из трех уличных библиотек, установленных месяц назад в Крутых Ключах, пишет Самру.ру.
Полностью сгорели десятки книг и сама «телефонная будка», в виде которой была сделана уличная библиотека с полками. Местные жители считают, что причиной возгорания мог стать поджог, так как у проекта уличных библиотек, запущенного инициативной группой жителей микрорайона, есть недоброжелатели.
После того, как стало известно об этом печальном случае, члены Общественной палаты Самарской области начали сбор книг. За один день они собрали тысячу книг для уличных библиотек Крутых Ключей.
«Когда случаются такие печальные события как поджог библиотеки, никто не должен оставаться равнодушным, нельзя пройти мимо. В течение дня члены Общественной палаты собрали тысячу книг отечественных и зарубежных авторов для передачи жителям Крутых Ключей. Думаю, что на территории микрорайона скоро появится не одна мобильная библиотека, и мы поможем в их наполнении на благо жителей Самарской области», – прокомментировал заместитель председателя Общественной палаты Павел Покровский.
Напомним, всего на территории нового жилого района силами активистов в июле текущего года были установлены три уличные библиотеки в виде британских телефонных будок: на ул. Е. Золотухина, ул. Е. Шпаковой и на бульваре И. Финютина. Жители могут бесплатно брать оттуда книги и приносить свои издания, чтобы их читали другие люди.
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