В Самаре выявили незаконное игорное заведение

В мае 2018 года местный житель в нарушение требований Федерального закона осуществил организацию и проведение азартных игр с использованием электронного оборудования в сети Интернет в помещении, расположенном по адресу: г.Самара, ул. Клиническая, 255.В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело, сообщает облпрокуратура.