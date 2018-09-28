В Самаре выступит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана
28 сентября 2018 17:17
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МГАСО – один из старейших отечественных симфонических коллективов, где играют талантливые музыканты, лауреаты международных конкурсов, унаследовавшие традиции русской исполнительской школы. Сам художественный руководитель и главный дирижер – Павел Коган – один из ярких представителей великой музыкальной семьи.
Павел Коган – народный артист России, действительный член Российской академии искусств, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер Ордена Искусств и литературы, Лауреат Государственной премии РФ. Искусство Павла Когана более 40 лет вызывает восхищение любителей музыки всего мира. В 2011 году имя маэстро вошло в список 10 величайших дирижеров XX века, составленный британским телеканалом Classical TV.
С 1 октября по 4 ноября 2018 года оркестр впервые совершит масштабный тур по России, представляя свою трактовку русской музыки и западноевропейской классики и романтики. Самара станет первой гастрольной площадкой в туре.
В программе: вальсы и полонезы русских композиторов. Чайковский, Глинка, Римский-Корсаков, Глазунов, Рубинштейн, передает пресс-служба администрации Самары.
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