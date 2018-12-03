В Самаре выбрали победителей «Венчурного Акселератора»

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Всего в проекте участвовало 275 учащихся школ региона. Проверить бизнес-навыки и пройти путь предпринимателя ребятам помогали персональные наставники – специалисты в ИТ-сфере или, как в четырех проектах, мамы и даже директор школы. За время обучения школьники смогли собрать команду, придумать идею для бизнеса, проверить ее на потенциальных пользователях, разработать минимальную версию продукта и представить бизнес-модель инвесторам.В субботу, 1 декабря, жюри выбрало самые интересные из 17 проектов, вышедших в финал. Авторы идей получили не только средства на реализацию, но и – в качестве приза – дополнительные 3 балла к ЕГЭ при поступлении в политех. Большинство стартапов связано с созданием приложений, сервисов и даже социальных сетей в разных сферах услуг, от образования до доставки еды и мотивации к здоровому образу жизни.Так, обладательница первого места 10-летняя Алина Струльникова (школа №12, Самара) покорила зал презентацией своего проекта «Знание +». «Это онлайн-школа для учеников с 1 по 11 класс, с тремя иностранными языками на выбор, – рассказала она. – Специальная программа также подходит для тех, кто хочет хорошо сдать экзамены ЕГЭ или ОГЭ, с легкостью решать сложные примеры».Федор Гулин, ученик самарской школы №29, представил проект SAFEAR, предполагающий создание наушников с мониторингом обстановки для пешеходов. Это позволит людям, которые слушают музыку на улице постоянно, следить за ситуацией на дороге. Так дорожное движение станет более безопасным, а количество ДТП, происходящих по вине пешеходов в наушниках, снизится в разы. В тройку первых вошел и Глеб Папчихин (школа №89, Самара) с проектом Laconic. Он рассчитан на то, чтобы сделать процесс чтения максимально эффективным для 4 миллионов студентов, которые обучаются в вузах страны. Автор предлагает сосредоточить на одной платформе краткое содержание необходимый литературы и, по сути, обмениваться конспектами.Врио заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин подчеркнул, что региональное правительство приветствует образовательные инициативы, подобные акселератору. «Мы будем поддерживать такие несомненно полезные проекты, в которых вузы и IT-компании создают творческую образовательную среду, позволяющую школьникам научиться работать в команде. Очень надеюсь, что участники акселератора через несколько лет станут работниками региональных IT-компаний и будут участвовать в реализации национальных проектов в сфере цифровой экономики», – резюмировал он, передает пресс-служба облправительства.