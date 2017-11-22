В Самаре выберут лучших педагогов-психологов

78

23-24 ноября Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» проводит городской конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог» в сфере социального обслуживания населения. Место проведения – здание Главного управления МЧС России по Самарской области (г. Самара, ул. Крупской, 16).В конкурсе примут участие 11 педагогов-психологов всех отделений Центра. Он пройдет в три этапа.23 ноября – выполнение задания «Визитная карточка» и демонстрация фрагмента своей практической деятельности. Участники представят открытое мероприятие (тренинг, интерактивная лекция, социально-психологическая игра, занятие школы приемных родителей и т.д.). Суть и назначение этого этапа – оценка уровня профессионального педагогического мастерства практического психолога. В финал выйдут 5 участников.Оценить компетенции участников в ситуации консультирования поможет второй этап конкурса – «Кейсы», который состоится 24 ноября. В качестве «кейса» используется реальная проблемная ситуация в консультационной деятельности педагога-психолога. Для определения победителей конкурса трое участников, набравших наибольшее количество баллов, выполняют «Блиц-задание». Третий этап - определит победителей конкурса: трое участников, набравших наибольшее количество баллов, выполнят «Блиц-задание».Торжественная церемония награждения победителей состоится 24 ноября в 14.00.